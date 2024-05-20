Уряд Китаю запровадив санкції проти трьох компаній-виробників зброї США за продаж їхньої продукції Тайваню, заборонивши їм проводити торгові операції з китайськими контрагентами та інвестувати в Китай.

Відповідні розпорядження оприлюднило Міністерство торгівлі КНР, пише Укрінформ.

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У Китаї запровадили санкції проти трьох американських виробників зброї

«З метою захисту національного суверенітету, безпеки та інтересів розвитку… американські General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems… Boeing Defense, Space & Security, які беруть участь у продажу зброї Тайваню, внести до списку неблагонадійних суб’єктів», - ідеться в повідомленні.

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Компаніям заборонено займатися імпортом та експортом, пов’язаним з Китаєм, і робити нові інвестиції в КНР, а їхнім керівникам заборонено в'їзд до Китаю та скасовані всі раніше видані візи і дозволи на роботу чи інші підстави перебування в Китаї.

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Також у Мінторгівлі КНР заявили про наявність доказів порушення заборони на продаж продукції китайських компаній підсанкційним американським Lockheed Martin Corporation та Raytheon Missiles & Defense іншою компанією зі США – Caplugs.

У зв’язку з цим партнерам Caplugs у Китаї наказано вжити заходів, аби відповідні товари, технології, послуги тощо не потрапляли до «ненадійних юридичних осіб» із заборонного списку, а компанію попереджено про ймовірність застосування санкцій у разі продовження такої діяльності.

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Санкціоновані американські компанії виробляють оборонну та аерокосмічну продукцію, зокрема, безпілотні авіаційні апарати, радіолокаційні системи та системи спостереження для військових США, яку американська сторона, серед іншого, постачає Тайваню.

Росія та Китай залишатимуться вірними друзями та надійними партнерами

Під час переговорів у межах свого державного візиту голова КНР Сі Цзіньпінь підтвердив обіцянку Китаю залишатися в дружніх стосунках із Росією.

Про це писав Укрінформ, цитуючи повідомлення МЗС КНР.

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"Ми й надалі маємо намір бути з Росією добрими сусідами, довірливими друзями та надійними партнерами, послідовно зміцнювати багатовікову дружбу між двома народами… та спільними зусиллями відстоювати міжнародну рівність і справедливість", - заявив Сі.

Як зазначається, цього року Китай і Росія відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. За час перебування на чолі своїх країн Сі Цзіньпінь і Владімір Путін зустрічалися не менше 40 разів.

"Такі тісні зв’язки дозволяють нам намічати стратегічні напрями для збереження здорової і стійкої динаміки розвитку китайсько-російських відносин, які давалися зовсім нелегко і заслуговують на найдбайливішу охорону", - пояснив лідер КНР.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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