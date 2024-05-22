Уряд Швеції надаватиме Україні військову підтримку на суму 25 мільярдів крон (2,3 мільярда доларів) щорічно згідно з новою трирічною програмою, оголошеною в середу.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У Швеції запровадили довгострокову програму підтримки України

Військова допомога в 2024-2026 роках може бути у таких формах як пожертвування обладнання, фінансові внески і підтримка закупівель оборонних матеріалів.

"Швеція підтримуватиме боротьбу України стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні уряду.

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Зеленський подякував Швеції за надання 7 млрд дол військової допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський подякував Прем’єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону та всьому шведському народові за рішення виділи 7 мільярдів доларів протягом наступних трьох років на військову допомогу Україні.

“Вдячний Прем’єр-міністру Швеції та всьому шведському народові за непохитну підтримку України”, - зазначив Президент.

Більше по темі Молдова стала першою, з ким ЄС підписав безпекову угоду Як зазначив високий представник ЄС Жозеп Боррель, таке партнерство підсилить стійкість країни та дозволить разом реагувати на спільні безпекові виклики.

За його словами, “сьогоднішнє рішення про довгострокову підтримку України на загальну суму 7 мільярдів доларів протягом наступних трьох років демонструє дієву солідарність Швеції з Україною в нашій боротьбі за свободу”.

“Україна бореться не лише за себе, а й за безпеку та стабільність усієї Європи. Для забезпечення успіху нашої спільної справи нам потрібна саме така передбачувана, довгострокова підтримка”, - наголосив Зеленський.