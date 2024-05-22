Уряд Швеції надаватиме Україні військову підтримку на суму 25 мільярдів крон (2,3 мільярда доларів) щорічно згідно з новою трирічною програмою, оголошеною в середу.
Про це повідомляє Bloomberg.
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У Швеції запровадили довгострокову програму підтримки України
Військова допомога в 2024-2026 роках може бути у таких формах як пожертвування обладнання, фінансові внески і підтримка закупівель оборонних матеріалів.
"Швеція підтримуватиме боротьбу України стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні уряду.
Зеленський подякував Швеції за надання 7 млрд дол військової допомоги Україні
Президент Володимир Зеленський подякував Прем’єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону та всьому шведському народові за рішення виділи 7 мільярдів доларів протягом наступних трьох років на військову допомогу Україні.
“Вдячний Прем’єр-міністру Швеції та всьому шведському народові за непохитну підтримку України”, - зазначив Президент.
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За його словами, “сьогоднішнє рішення про довгострокову підтримку України на загальну суму 7 мільярдів доларів протягом наступних трьох років демонструє дієву солідарність Швеції з Україною в нашій боротьбі за свободу”.
“Україна бореться не лише за себе, а й за безпеку та стабільність усієї Європи. Для забезпечення успіху нашої спільної справи нам потрібна саме така передбачувана, довгострокова підтримка”, - наголосив Зеленський.
Вдячний Прем’єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону @SwedishPM та всьому шведському народові за непохитну підтримку України.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 22, 2024
Сьогоднішнє рішення про довгострокову підтримку України на загальну суму 7 мільярдів доларів протягом наступних трьох років демонструє дієву солідарність…
Швеція передасть майже 30 млн євро коаліціям на підтримку України
Швеція доручила здійснити виплати на загальну суму 28 мільйонів євро для підтримки обороноздатності України.
«Ми продовжуємо підтримувати Україну і будемо робити це стільки, скільки буде потрібно. Шведська підтримка поступово розвиватиметься в напрямку придбання нового обладнання у промисловості для передачі Україні. Завдяки цим внескам до фондів ми можемо посилити обороноздатність України у сфері безпілотників, розмінування та посилення спроможностей українського флоту», – пояснює міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Шведський уряд здійснить виплати трьом коаліціям: 5 мільйонів євро для коаліції з розмінування, 3 млн - Коаліції з морської безпеки та 10 млн - коаліції з питань безпілотників (Drone Coalition).