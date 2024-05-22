Британська розвідка отримала підтвердження факту надання Китаєм "летальної допомоги" Росії у війні проти України.

Про це пише Reuters, цитуючи міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Китай надає Росії допомогу для війни в Україні

"Летальна допомога зараз [надходить – ред.] або буде надходити з Китаю до Росії і в Україну, і я думаю, що це значний розвиток подій", – зазначив Шаппс.

Як повідомляє Reuters, Шаппс не надав доказів на підтримку свого твердження, а посольство Китаю в Лондоні не відразу відповіло на запит про коментар.

Advertisement

"Ми повинні бути стурбовані цим, тому що на початку цієї війни Китай хотів представити себе як пом'якшувальний вплив на президента Росії Владіміра Путіна", – додав прем'єр.

Як нагадала інформагенція, минулого місяця посольство КНР у США заявило, що Китай не надавав зброю Росії, додавши, що він "не бере участі в українській кризі".

Більше по темі Росія погрожує ядерною зброєю, щоб впливати на рішення західних політиків Повітряно-космічні сили РФ проведуть навчання з балістичними ракетами "Іскандер" і аеробалістичними "Кинджалами".

Китай і Росія зберігатимуть дружні відносини

Під час візиту Путіна до Китаю голови держав вкотре підтвердили продовження дружних відносин між своїми країнами.

Про це писав Укрінформ, цитуючи повідомлення МЗС КНР.

Як зазначав Президент КНР Сі Цзіньпінь, Китай і надалі має намір бути з Росією добрими сусідами, довірливими друзями та надійними партнерами, послідовно зміцнювати багатовікову дружбу між двома народами та спільними зусиллями відстоювати міжнародну рівність і справедливість.