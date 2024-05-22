У Вовчанську російські військові обстріляли автомобіль поліції під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один поранений.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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У Вовчанську Росія атакувала автомобіль під час евакуації

"По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних", повідомив Клименко.

У МВС наголосили, що безпілотники росіян кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя.