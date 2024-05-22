Депутати Верховної Ради прийняли у другому читанні законопроєкт №8329, яким посилюється протидія домашньому насильству. "За" проголосували 252 парламентарі.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

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ВРУ посилила покарання за вчинення домашнього насильства

"Він (законопроєкт - ред.) є депутатським, проте МВС України та Національна поліція України постійно долучались до його розробки. Тож вдячна всім, хто працював над цим законодавчим актом, а депутатам, які сьогодні проголосували, за його прийняття", - зазначила Павліченко.

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За її словами, чимало положень цього закону є новими. Зокрема, цим документом вводиться окрема норма щодо визначення малолітньої та неповнолітньої особи потерпілою, якщо вона була присутньою при вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі, і встановлюється адмінвідповідальність за це.

Згідно зі законом, відтепер неповнолітні віком від 16 до 18 років нестимуть відповідальність за вчинення домашнього насильства на загальних підставах.

Цим документом вводиться адмінвідповідальність за вчинення сексуальних домагань і посилюються санкції за ухилення від виконання громадських робіт та за невиконання термінового заборонного припису.

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"Разом з тим, тепер кривдник не зможе звільнитися від відповідальності за підставами малозначності, а також збільшується відповідальність за ухилення від виконання громадських робіт", - поінформувала заступниця міністра.

Павліченко заявила, що ці зміни були потрібні українському суспільству ще "вчора", і що статистика минулих двох років дійсно показує невтішну динаміку.

"Лише за минулий 2023 рік кількість випадків домашнього насильства зросла на 20% порівняно з 2022 роком. Лише за перші чотири місяці цього року кількість осіб, які вчинили домашнє насильство, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшилася на 14,4%. Найбільше турбує суттєвий ріст кількості кримінальних справ — на 80%", - написала вона.

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За словами заступниці очільника МВС, прогнози аналітиків тільки підтверджують негативну динаміку - передбачається, що у 2024 році показник кількості кримінальних проваджень щодо цього може збільшитися ще на 30%.

"Можна багато говорити про причини, але важливо знаходити рішення. І власне цей закон частково дає такі рішення. Він також є євроінтеграційним і впроваджує нові норми. Це ще один приклад того, що євроінтеграція — не лише про розвиток України в якомусь далекому майбутньому, а й про спроможність відповідати на актуальні виклики", - зазначила Павліченко.

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Вона вважає, що прийняттям чого рішення Україна зробила дуже суттєвий крок не тільки в питанні євроінтеграції, а і в питанні безпеки своїх громадян.

В Україні працює застосунок, через який жертва насилля може викликати поліцію без дзвінка

В Україні створили мобільний застосунок, через який жінка, яка переживає насильство, може викликати поліцію без дзвінка.

«Через мобільний застосунок жінка, яка переживає насильство або перебуває у групі ризику, може викликати поліцію через кнопку «SOS» без дзвінка. Поліція приїде за геолокацією або вказаною при реєстрації адресою», - повідомляла Київська міська державна адміністрація.

Зовнішній інтерфейс застосунку замаскований під звичайний додаток у телефоні жінки. Кнопка виклику поліції, корисна інформація та контакти інших служб допомоги у випадках домашнього або гендерно зумовленого насильства доступні тільки у прихованому інтерфейсі.

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Доступ до застосунку відбувається через чат-бот у Телеграмі.

Застосунок створено у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією за підтримки уряду Великої Британії.

В Україні зареєстрували рекордну кількість справ про домашнє насильство

В Україні за січень 2024 року було зареєстровано рекордну кількість кримінальних проваджень про домашнє насильство — 435. Це вже на 55% більше, ніж у січні 2023 року, коли зареєстрували 280 таких справ.

За даними Генеральної прокуратури України, до суду доходять понад 80% відкритих справ.

Статистичні дані свідчили, що кількість справ щодо домашнього насильства зростає рік до року. Винятком став лише перший рік повномасштабного вторгнення. У 2023 році в Україні було зареєстровано 2705 відповідних кримінальних проваджень. Це на 11% більше, ніж у 2021 — 2432 справи.