Суд засудив до 15 років під вартою колишнього вагнерівця, який готував диверсію на обʼєкті енергетичної інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба Головного Офісу генпрокурора.
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Ексвагнерівець готував диверсію на об'єкті енергетичної інфраструктури України
"За публічного обвинувачення прокурора Рівненської обласної прокуратури суд визнав громадянина білорусі винним у готуванні до диверсії та участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 258-3 ККУ). Його засуджено до 15 років ув’язнення із конфіскацією усього майна", - зазначається у повідомленні.
Прокурор у суді довів, що чоловік був завербований кадровим офіцером спецслужб РФ.
"На початку 2024 року він незаконно перетнув кордон України, щоб на виконання завдання свого куратора підготувати диверсію. Чоловік мав встановити GPS-трекери на об’єктах енергетичної інфраструктури, щоб зс рф отримали їхні точні координати для подальшого нанесення ударів. Це призвело б до знеструмлення Києва та частини Київської області", - заявили у ОГП.
Правоохоронці викрили і затримали чоловіка на території Сарненського району Рівненщини. При собі фігурант мав необхідне обладнання, а для прикриття використовував фіктивний паспорт громадянина України.
"Також встановлено, що засуджений був учасником кількох незаконних збройних формувань так званих "лнр/днр", а у 2023 році входив до ПВК "Вагнер" та брав участь у бойових діях проти Сил оборони України поблизу м. Бахмут на Донеччині", - поінформували у пресслужбі.
Досудове розслідування у справі здійснювала СБУ.
Вагнерівці, можливо, охороняють перевезення пального з Білорусі до Росії
Внаслідок систематичних, успішних українських атак на нафтопереробні заводи (НПЗ) Росії, Москва стикнулася з дефіцитом пального та звернулася “по допомогу” до Білорусі. Як повідомляв Центр національного спротиву (ЦНС), зараз Мінськ активно нарощує постачання пального до РФ.
За повідомленнями місцевих жителів, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його постачання до Росії залізничним транспортом.
За даними ЦНС, бійці терористичної організації “Вагнер” і батальйон охорони МВС Росії забезпечують охорону перевезення на території Білорусі.
Ми зверталися до ГУР із проханням прокоментувати інформацію про залучення "вагнерівців" до охорони маршрутів постачання пального з Білорусі до Росії.
Наш співрозмовник на умовах анонімності повідомив, що зараз українська розвідка не може підтвердити ці дані.
Втім, як повідомляє ЦНС, “режим Лукашенка не здатний покрити російський дефіцит і став лише методом латання дірок”.