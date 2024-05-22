Суд засудив до 15 років під вартою колишнього вагнерівця, який готував диверсію на обʼєкті енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Головного Офісу генпрокурора.

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Ексвагнерівець готував диверсію на об'єкті енергетичної інфраструктури України

"За публічного обвинувачення прокурора Рівненської обласної прокуратури суд визнав громадянина білорусі винним у готуванні до диверсії та участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 258-3 ККУ). Його засуджено до 15 років ув’язнення із конфіскацією усього майна", - зазначається у повідомленні.

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Прокурор у суді довів, що чоловік був завербований кадровим офіцером спецслужб РФ.

"На початку 2024 року він незаконно перетнув кордон України, щоб на виконання завдання свого куратора підготувати диверсію. Чоловік мав встановити GPS-трекери на об’єктах енергетичної інфраструктури, щоб зс рф отримали їхні точні координати для подальшого нанесення ударів. Це призвело б до знеструмлення Києва та частини Київської області", - заявили у ОГП.

Правоохоронці викрили і затримали чоловіка на території Сарненського району Рівненщини. При собі фігурант мав необхідне обладнання, а для прикриття використовував фіктивний паспорт громадянина України.

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"Також встановлено, що засуджений був учасником кількох незаконних збройних формувань так званих "лнр/днр", а у 2023 році входив до ПВК "Вагнер" та брав участь у бойових діях проти Сил оборони України поблизу м. Бахмут на Донеччині", - поінформували у пресслужбі.

Досудове розслідування у справі здійснювала СБУ.