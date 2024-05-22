Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ексзаступнику керівника Офісу Президента (2019-2024 рр.) у справі щодо незаконного збагачення на 15,7 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ексзаступника керівника Офісу Президента підозрюють у незаконному збагаченні

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рр. фігурант набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.

"Таким чином, різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн. Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті", - зазначили у НАБУ.

Advertisement

У відомстві повідомили, що для того, щоб приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Крім того, фігурант зареєстрував мотоцикл Honda на друга, а згодом переоформив на себе.

Більше по темі Суд заочно заарештував ексзаступника секретаря РНБО Гладковського ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику секретаря РНБО, якого підозрюють у завданні державі збитків на понад 17 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 368-5 ККУ.

Advertisement

У НАБУ додали, що викриття злочину відбулось після публікації розслідування журналістів "Української правди", а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

Крім того, "Українській правді" колишній заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов підтвердив, що отримав підозру від НАБУ.

"Підтверджую інформацію ЗМІ про вручення мені повідомлення про підозру. Підозра не від СБУ, а від НАБУ. Це перше.

Друге. Подія, давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за півроку до сьогоднішнього дня усіма можливими способами. Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно – до детективів зауважень немає.

Advertisement

Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики. Переконаний в своїй правоті в буду доводити її всіма доступними способами", - зазначив Смирнов.