Російські війська вдарили по будівельному гіпермаркету у Харкові.
За попередньою інформацією, влучили двома КАБами.
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Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.
Удар по «Епіцентру»: є загиблі й поранені
Натепер відомо про двох загиблих та понад 20 поранених.
Кількість постраждалих може зрости.
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що є багато зниклих безвісти.
«Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм», - написав Терехов.
«Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей», - повідомив президент Володимир Зеленський.
У ДСНС зазначили, що гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів.
Водночас постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів.