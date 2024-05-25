Російські війська вдарили по будівельному гіпермаркету у Харкові. 

За попередньою інформацією, влучили двома КАБами.

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Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

Удар по «Епіцентру»: є загиблі й поранені

Натепер відомо про двох загиблих та понад 20 поранених. 

Кількість постраждалих може зрости.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що є багато зниклих безвісти. 

«Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм», - написав Терехов.

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«Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей», - повідомив президент Володимир Зеленський. 

У ДСНС зазначили, що гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів. 

Водночас постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів.

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