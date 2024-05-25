Міністри фінансів країн G7 підтримали ідею надання Україні кредиту з прибутків від заморожених російських активів для фінансування Києва після 2024 року.

Про це пише Financial Times після ознайомлення з проєктом комюніке зустрічі міністрів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

План використання російських активів

За даними ЗМІ, міністри обговорювали пропозицію США, яка була поширена напередодні зустрічі в італійському місті Стреза.

Йдеться про надання Україні кредиту на близько 50 мільярдів доларів. Його пропонують виплачувати за рахунок прибутків від активів російського Центрального банку на суму близько 190 мільярдів євро. Російські активи зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.

Advertisement

Міністри заявили, що «досягли прогресу» щодо варіантів такого кредиту. Їх планують представити лідерам країн G7 до саміту в червні.

За словами співрозмовників видання, багато деталей позики ще не узгоджені, включаючи суму, хто її видасть і як вона буде гарантована.

Більше по темі Путін знову заговорив про припинення вогню: в ISW пояснили чому На думку аналітиків, Росія може використати будь-яке припинення вогню для підготовки до нового наступу.

Один із чиновників розповів, що європейці особливо стурбовані справедливим розподілом ризиків, побоюючись, що на Європу впаде основний тягар фінансових і юридичних витрат, а також дій у відповідь з боку Росії. Оскільки більшість активів зберігаються на європейському континенті.

Advertisement

Рада ЄС схвалила передачу Україні прибутків від активів РФ

Цього тижня Рада ЄС погодила план використання доходів від заморожених активів Центрального банку РФ для допомоги Україні.

Очікується, що у 2024 році Київ може розраховувати на 2,5-3 млрд євро.

Більшість цих грошей планують витратити на військові потреби для підтримки оборони України.