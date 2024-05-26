Оновлено 12:00

Кількість загиблих внаслідок удару по «Епіцентру» в Харкові зросла до 14. 

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Про це повідомили в ОДА. 

Раніше стало відомо про 43 постраждалих. 

Станом на ранок зниклими безвісти вважалися 16 людей. 

Удар по «Епіцентру»

Росіяни обстріляли будівельний гіпермаркет напередодні вдень. 

Вдарили керованими авіабомбами. А саме - авіаційними снарядами УМПБ Д-30. 

За даними прокуратури, всередині могло бути близько 200 людей.

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У поліції припускають, що снаряд влучив у приміщення з лакофарбовими виробами. Внаслідок чого одразу спалахнула пожежа. 

У пресслужбі ТЦ запевнили, що після оголошення повітряної тривоги персонал гіпермаркету «зробив усе можливе», щоб евакуювати з приміщення відвідувачів та співробітників. 

«Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа», - йдеться у повідомленні. 

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Наразі повідомляють про двох загиблих, і понад 20 поранених.

Правоохоронці отримали доступ до серверів камер відеоспостереження. Їх передивляються, щоб встановити, де могли перебувати люди.

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Росіяни обстріляли центр Харкова

Ввечері російські війська знову вдарили по місту. Поцілили по центру. 

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Постраждало 25 людей. Серед них - 14-річний хлопець. 

Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазини та інші інфраструктурні об’єкти. 

Зеленський закликав партнерів надати нам ППО

Президент Володимир Зеленський вкотре закликав світ посилити українську ППО.

«Цей удар по Харкову - черговий прояв російського божевілля. Ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло», - сказав глава держави у своєму зверненні. 

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Володимир Зеленський переконаний - «якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими».

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