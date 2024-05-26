Оновлено 12:00
Кількість загиблих внаслідок удару по «Епіцентру» в Харкові зросла до 14.
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Про це повідомили в ОДА.
Раніше стало відомо про 43 постраждалих.
Станом на ранок зниклими безвісти вважалися 16 людей.
Удар по «Епіцентру»
Росіяни обстріляли будівельний гіпермаркет напередодні вдень.
Вдарили керованими авіабомбами. А саме - авіаційними снарядами УМПБ Д-30.
За даними прокуратури, всередині могло бути близько 200 людей.
У поліції припускають, що снаряд влучив у приміщення з лакофарбовими виробами. Внаслідок чого одразу спалахнула пожежа.
У пресслужбі ТЦ запевнили, що після оголошення повітряної тривоги персонал гіпермаркету «зробив усе можливе», щоб евакуювати з приміщення відвідувачів та співробітників.
«Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа», - йдеться у повідомленні.
Росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету у Харкові
Правоохоронці отримали доступ до серверів камер відеоспостереження. Їх передивляються, щоб встановити, де могли перебувати люди.
Росіяни обстріляли центр Харкова
Ввечері російські війська знову вдарили по місту. Поцілили по центру.
Постраждало 25 людей. Серед них - 14-річний хлопець.
Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазини та інші інфраструктурні об’єкти.
Зеленський закликав партнерів надати нам ППО
Президент Володимир Зеленський вкотре закликав світ посилити українську ППО.
«Цей удар по Харкову - черговий прояв російського божевілля. Ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло», - сказав глава держави у своєму зверненні.
Володимир Зеленський переконаний - «якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими».