У поліції припускають, що снаряд влучив у приміщення з лакофарбовими виробами. Внаслідок чого одразу спалахнула пожежа.

За даними прокуратури, всередині могло бути близько 200 людей.

Раніше стало відомо про 43 постраждалих.

Про це повідомили в ОДА.

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Кількість загиблих внаслідок удару по «Епіцентру» в Харкові зросла до 14.

У пресслужбі ТЦ запевнили, що після оголошення повітряної тривоги персонал гіпермаркету «зробив усе можливе», щоб евакуювати з приміщення відвідувачів та співробітників.

«Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа», - йдеться у повідомленні.

Більше по темі Росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету у Харкові Наразі повідомляють про двох загиблих, і понад 20 поранених.

Правоохоронці отримали доступ до серверів камер відеоспостереження. Їх передивляються, щоб встановити, де могли перебувати люди.