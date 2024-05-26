Американські військові не воюватимуть в Україні. Але Сполучені штати й надалі підтримуватимуть нашу державу.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

США не відправлятимуть війська в Україну

«Американські солдати не воюють в Україні. Я рішуче налаштований, щоб так і залишилося. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти поруч», - запевнив Джо Байден.

За його словами, американці навчають українців користуватися сучасними системами озброєння - такими як HIMARS, системи Patriot і танки Abrams.

Advertisement

Вони діляться з українськими медиками та хірургами уроками з тактичної допомоги, а також допомагають у переміщенні боєприпасів.

«Американські солдати підтримують відважних українців у боротьбі за свободу. Наші солдати цілодобово працюють над забезпеченням переміщення боєприпасів і техніки по суші, морю та повітрю», - сказав глава Білого дому.

Більше по темі Байден пропустить мирний саміт в Швейцарії через збори коштів у Голлівуді Президент США Джо Байден, імовірно, пропустить український Саміт миру, що відбудеться у Швейцарії в червні цього року.

Відправка іноземних військових в Україну: що відомо

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що в майбутньому західні війська можуть бути відправлені в Україну.

Однак тоді така теза не знайшла підтримки серед міжнародних партнерів. У США та низці європейських країн заявили, що не планують відправляти своїх солдатів в Україну.

Advertisement

Пізніше Макрон припустив, що війська Франції можуть вирушити в Україну в разі повторного наступу росіян на Київ або Одесу.