Американські військові не воюватимуть в Україні. Але Сполучені штати й надалі підтримуватимуть нашу державу. 

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті.

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США не відправлятимуть війська в Україну

«Американські солдати не воюють в Україні. Я рішуче налаштований, щоб так і залишилося. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти поруч», - запевнив Джо Байден. 

За його словами, американці навчають українців користуватися сучасними системами озброєння - такими як HIMARS, системи Patriot і танки Abrams. 

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Вони діляться з українськими медиками та хірургами уроками з тактичної допомоги, а також допомагають у переміщенні боєприпасів. 

«Американські солдати підтримують відважних українців у боротьбі за свободу. Наші солдати цілодобово працюють над забезпеченням переміщення боєприпасів і техніки по суші, морю та повітрю», - сказав глава Білого дому. 

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Президент США Джо Байден, імовірно, пропустить український Саміт миру, що відбудеться у Швейцарії в червні цього року.

Відправка іноземних військових в Україну: що відомо 

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що в майбутньому західні війська можуть бути відправлені в Україну. 

Однак тоді така теза не знайшла підтримки серед міжнародних партнерів. У США та низці європейських країн заявили, що не планують відправляти своїх солдатів в Україну. 

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Пізніше Макрон припустив, що війська Франції можуть вирушити в Україну в разі повторного наступу росіян на Київ або Одесу. 

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