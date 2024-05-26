Американські військові не воюватимуть в Україні. Але Сполучені штати й надалі підтримуватимуть нашу державу.
Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті.
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США не відправлятимуть війська в Україну
«Американські солдати не воюють в Україні. Я рішуче налаштований, щоб так і залишилося. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти поруч», - запевнив Джо Байден.
За його словами, американці навчають українців користуватися сучасними системами озброєння - такими як HIMARS, системи Patriot і танки Abrams.
Вони діляться з українськими медиками та хірургами уроками з тактичної допомоги, а також допомагають у переміщенні боєприпасів.
«Американські солдати підтримують відважних українців у боротьбі за свободу. Наші солдати цілодобово працюють над забезпеченням переміщення боєприпасів і техніки по суші, морю та повітрю», - сказав глава Білого дому.
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Відправка іноземних військових в Україну: що відомо
Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що в майбутньому західні війська можуть бути відправлені в Україну.
Однак тоді така теза не знайшла підтримки серед міжнародних партнерів. У США та низці європейських країн заявили, що не планують відправляти своїх солдатів в Україну.
Пізніше Макрон припустив, що війська Франції можуть вирушити в Україну в разі повторного наступу росіян на Київ або Одесу.