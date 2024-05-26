Росія виробляє артилерійські снаряди приблизно втричі швидше, ніж західні партнери України. Крім того, коштують вони вчетверо дешевше.

Про це пише Sky News з посиланням на дані консалтингової компанії Bain & Company.

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Дешево та швидко: виробництво снарядів в Росії

Згідно з аналізом, цього року Росія може виготовити або відновити 4,5 млн боєприпасів. Тоді як США та країни Європи планують виробити 1,3 млн снарядів.

При цьому вартість виробництва 155-мм снаряда у країнах НАТО становить близько 4 тисяч доларів за одиницю. Тоді як Росія виробляє 152-мм снаряд (який використовує армія РФ) за тисячу доларів.

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Видання зазначає, що такі підрахунки свідчать про серйозну проблему, з якою стикаються ЗСУ. Адже вони покладаються на постачання боєприпасів із США та Європи.

Україні не вистачає снарядів

Посилаючись на українських військових, Sky News пише, що на кожен постріл ЗСУ російські війська можуть випустити приблизно п’ять снарядів у відповідь.

Враховуючи це, українські воїни навчилися робити так, аби кожна атака була максимально успішною.

«Часто одним-двома-трьома снарядами ми можемо повністю знищити ціль», - сказав старший лейтенант Костянтин, командир артилерійської батареї 57-ї бригади, яка протистоїть росіянам на Харківщині.

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За його словами, ЗСУ потрібне додаткове забезпечення, аби стримувати росіян та завдати їм більших втрат.