Поліція продовжує встановлювати особи загиблих внаслідок вчорашнього обстрілу «Епіцентру» у Харкові. 

За результатами експертизи ДНК ідентифікували тіла 10 громадян. 

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«Впізнати на місці вдалося лише двох із них, особи вісьмох з них змогли встановити лише після аналізу ДНК», - повідомили в поліції. 

Серед загиблих - 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем гіпермаркету. 

Восьмеро людей вважаються зниклими безвісти.

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Поліцейські продовжують шукати зниклих безвісти

Родичів просять здавати аналізи ДНК, аби ідентифікувати жертв росіян. 

Також людей закликають повідомляти про тих, хто на момент удару міг бути в гіпермаркеті і досі не вийшов на зв'язок. 

«Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК - наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару», - написав начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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Наразі повідомляють про двох загиблих, і понад 20 поранених.

Серед ймовірних жертв росіян - батько 8-річного хлопчика Михайла. 

Чоловік працював у гіпермаркеті у відділі декору. Під час удару був всередині.

Хлопчик є прямим родичем, тому проходити процедуру відбору ДНК доводиться йому.

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Поліція показала момент удару зсередини харківського «Епіцентру»

Поліція оприлюднила відео з гіпермаркету в момент удару. 

На кадрах видно людей всередині магазину під час російського обстрілу. 

Обережно, чутливий вміст!

Удар РФ по Епіцентру у Харкові

Російські війська обстріляли будівельний гіпермаркет у суботу вдень. Вдарили керованими авіабомбами. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа. 

Станом на 16:00 неділі відомо про 16 загиблих. 

Постраждало понад сорок людей. 

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