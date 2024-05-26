«Впізнати на місці вдалося лише двох із них, особи вісьмох з них змогли встановити лише після аналізу ДНК», - повідомили в поліції.

Поліцейські продовжують шукати зниклих безвісти

Родичів просять здавати аналізи ДНК, аби ідентифікувати жертв росіян.

Також людей закликають повідомляти про тих, хто на момент удару міг бути в гіпермаркеті і досі не вийшов на зв'язок.

«Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК - наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару», - написав начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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Серед ймовірних жертв росіян - батько 8-річного хлопчика Михайла.

Чоловік працював у гіпермаркеті у відділі декору. Під час удару був всередині.

Хлопчик є прямим родичем, тому проходити процедуру відбору ДНК доводиться йому.