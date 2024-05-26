Поліція продовжує встановлювати особи загиблих внаслідок вчорашнього обстрілу «Епіцентру» у Харкові.
За результатами експертизи ДНК ідентифікували тіла 10 громадян.
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«Впізнати на місці вдалося лише двох із них, особи вісьмох з них змогли встановити лише після аналізу ДНК», - повідомили в поліції.
Серед загиблих - 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем гіпермаркету.
Восьмеро людей вважаються зниклими безвісти.
Поліцейські продовжують шукати зниклих безвісти
Родичів просять здавати аналізи ДНК, аби ідентифікувати жертв росіян.
Також людей закликають повідомляти про тих, хто на момент удару міг бути в гіпермаркеті і досі не вийшов на зв'язок.
«Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК - наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару», - написав начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
Росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету у Харкові
Серед ймовірних жертв росіян - батько 8-річного хлопчика Михайла.
Чоловік працював у гіпермаркеті у відділі декору. Під час удару був всередині.
Хлопчик є прямим родичем, тому проходити процедуру відбору ДНК доводиться йому.
Поліція показала момент удару зсередини харківського «Епіцентру»
Поліція оприлюднила відео з гіпермаркету в момент удару.
На кадрах видно людей всередині магазину під час російського обстрілу.
Обережно, чутливий вміст!
Удар РФ по Епіцентру у Харкові
Російські війська обстріляли будівельний гіпермаркет у суботу вдень. Вдарили керованими авіабомбами. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа.
Станом на 16:00 неділі відомо про 16 загиблих.
Постраждало понад сорок людей.