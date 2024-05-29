РФ упродовж доби 296 разів ударила по Запорізькій області.

Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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РФ обстріляла Запоріжжя

"Впродовж доби окупанти 296 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", – повідомив Федоров.

Для атаки російські сили використали 79 БпЛА різних типів і здійснили 5 обстрілів із РСЗВ та 212 із артилерії.

За словами очільника ОВА, надійшли 7 повідомлень про руйнування житла, мирні жителі не постраждали.

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Як зазначив Федоров, під обстріли потрапили Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Малі Щербаки, Степногірськ та Новоандріївка.

Росія понад 300 разів обстріляла Запоріжжя за добу

Нагадаємо, що вчора за добу армія РФ завдала 303 ударів по Запорізькій області. 

Про це також Іван Феедоров писав у Телеграм.

Для комбінованого обстрілу російська армія використала 117 БпЛА різних типів і здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 179 з артилерії.

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