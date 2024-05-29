РФ упродовж доби 296 разів ударила по Запорізькій області.
Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.
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РФ обстріляла Запоріжжя
"Впродовж доби окупанти 296 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", – повідомив Федоров.
Для атаки російські сили використали 79 БпЛА різних типів і здійснили 5 обстрілів із РСЗВ та 212 із артилерії.
За словами очільника ОВА, надійшли 7 повідомлень про руйнування житла, мирні жителі не постраждали.
Як зазначив Федоров, під обстріли потрапили Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Малі Щербаки, Степногірськ та Новоандріївка.
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Нагадаємо, що вчора за добу армія РФ завдала 303 ударів по Запорізькій області.
Про це також Іван Феедоров писав у Телеграм.
Для комбінованого обстрілу російська армія використала 117 БпЛА різних типів і здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 179 з артилерії.
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Як зазначалося, надійшли 6 повідомлень про руйнування житла, проте мирне населення не постраждало.