У вівторок прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що перша партія снарядів у межах чеської ініціативи із поставок снарядів для Збройних сил України надійде вже у червні.

«Перші десятки тисяч снарядів 155-міліметрового калібру будуть доставлені у червні. Україна може очікувати першу поставку у найближчі дні», – сказав Фіала.

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155-мм снаряди натівського калібру, якими стріляє більшість артилерійських систем в Україні й Секторі Гази, користуються великим попитом в усьому світі. За нещодавніми підрахунками, за один місяць ЗСУ використовують приблизно 200 тисяч таких снарядів, а США, як повідомив Wall Street Journal, можуть виготовляти лише 15 відсотків від такої кількості.

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15 країн ЄС і НАТО виділили загалом 1,6 млрд євро (1,7 млрд доларів США) на чеську ініціативу з поставок снарядів для ЗСУ з країн поза ЄС. Фіала додав, що від початку повномасштабної війни Україна отримала від союзників 918 одиниць важкої техніки, майже 21 мільйон боєприпасів середнього калібру та 1,7 мільйона боєприпасів і ракет великого калібру.

Про це очільник чеського уряду сказав під час неформальної зустрічі союзників, яка відбулась у Празі напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, запланованої на 30-31 травня. У ній взяли участь прем’єр-міністри України й Нідерландів – Денис Шмигаль і Марк Рютте, прем’єр-міністерки Данії та Латвії – Метте Фредеріксен і Евіка Сіліня, а також президент Польщі Анджей Дуда.

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За повідомленням агенції Франс-Пресс (AFP). йшлося про прискорення постачання Україні озброєння, особливо систем ППО.

Зеленський відвідав авіабазу в Бельгії та підписав безпекову угоду з Португалією, на черзі – 80-та річниця «Дня Д»

У вівторок президент Володимир Зеленський прилетів до Лісабону, де зустрівся з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенеґру. Вони підписали двосторонню безпекову угоду на 10 років, за якою Київ уже цього року має отримати допомогу від Португалії на суму 126 млн євро (137 млн доларів США).

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Хоча ВВП і оборонний бюджет Португалії є одними з найменших у ЄС, вона має непропорційно потужний військовий флот (найстаріший у світі, створений понад 700 років тому). Угода передбачає участь Португалії у коаліції F-16, а також задіяння її Військово-морських сил в операціях із розмінування і забезпеченні безпеки судноплавства.

Тож натепер Зеленський підписав безпекові угоди з дванадцятьма країнами-союзницями.

До Португалії Зеленський прилетів з Бельгії, де відвідав авіабазу, на якій наразі розміщені 30 призначених для України винищувачів F-16.

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Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо написав у соцмережах: «Щодня українців убивають російські загарбники. Дорогий Володимире Зеленський! Ці F-16-ті допоможуть вам захистити своїх громадян».

Раніше прем’єр-міністерка Бельгії Аджа Лабіб оголосила, що до 2028 року її країна передасть Україні 30 своїх винищувачів F-16 разом із боєприпасами до них, і що перша партія надійде «до кінця цього року».

Відповідаючи на запитання, чи може так статися, що російські танки заїдуть у Брюссель, Лабіб сказала: «Якщо ми дозволимо Владіміру Путіну піти своїм шляхом, це не є неможливим сценарієм».

Наступного тижня Зеленський має відвідати Францію, де візьме участь у заходах із відзначення 80-ї річниці висадки союзницьких сил у Нормандії 6 червня 1944 року.