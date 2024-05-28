Війська РФ упродовж доби 303 рази вдарили по Запорізькій області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.
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РФ обстріляла Запорізьку область
"Впродовж доби окупанти 303 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", – повідомив Федоров.
Для комбінованої атаки ворожі сили використали 117 БпЛА різних типів і здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 179 з артилерії.
За словами Федорова, надійшли 6 повідомлень про руйнування житла, але мирні жителі не постраждали.
Як зазначив очільник ОВА, під обстрілами були Гуляйполе, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Левадне, Малинівка, Нестерянка та Верхня Терса.
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Нагадаємо, що з 26 по 27 травня РФ обстріляла Запоріжжя 412 разів.
Про це також писав Федоров у Телеграм.
Як повідомлялося, для атаки російські війська використали 166 БпЛА різних типів і здійснили 17 обстрілів із РСЗВ та 226 із артилерії, випустили одну ракету.
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Внаслідок обстрілів надійшло одне повідомлення про руйнування житла.