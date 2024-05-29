Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, пошукові роботи завершені.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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У Харкові завершили пошукову операцію в «Епіцентрі»

“Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня”, - зазначив міністр.

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За його словами, “це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифікували за допомогою ДНК-лабораторії”.

“Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також ми залучили кінологів - службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент. Вдячний усім за роботу”, - додав міністр.

Більше по темі Удар по «Епіцентру»: поліція встановлює особи загиблих За результатами експертизи ідентифікували тіла 10 громадян. Родичі здають зразки ДНК на аналіз.

Він поінформував, що “внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення”.

Атака на «Епіцентр» у Харкові - що відомо

25 травня Росія завдала авіаудару по гіпермаркету "Епіцентр" у Київському районі Харкова. Пожежа повністю охопила приміщення площею 10 тис. кв. м. Чотири дні тривала масштабна пошукова робота та ідентифікація тіл, яку проодили за допомогою ДНК-тестів.

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28 травня у Харкові під руїнами гіпермаркету знайшли тіло 18-го загиблого внаслідок удару російськими керованими авіабомбами.