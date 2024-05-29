Останніми місяцями кількість хакерських атак в Європейському Союзі подвоїлася. Вони, зокрема, націлені на сервіси, пов'язані з виборами та чимало з них підтримуються Росією.

Про це пише Укрінформ з посиланням на інтерв'ю очільника Агентства Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA) Юхана Лепассаара.

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У ЄС вдвічі збільшилась кількість кібератак

Лепассаар зазначив, що кількість атак з геополітичними мотивами неухильно зростає з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Він повідомив, що останніми місяцями хакери атакують сайти і структури, пов'язані з майбутніми виборами до Європарламенту, які мають відбутися 6-9 червня. Вибори, які також мають відбутися в США, Великій Британії та багатьох інших країнах, змусили служби безпеки посилити контроль за можливим втручанням.

В ENISA розповіли, що основною метою атак є спричинення дезорганізації, і в агентстві констатували подвоєння атак із четвертого кварталу 2023 року до першого кварталу 2024 року.

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Лепассаар зазначив, що методи атак - хоча і не завжди успішні - часто спочатку випробовувалися в Україні, а потім поширювалися на країни ЄС.

«Це частина російської агресивної війни, яку вони ведуть фізично в Україні, але також і в цифровій формі по всій Європі», - каже він.

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Експерти попереджають, що штучний інтелект також використовується для впливу на західних виборців за допомогою оманливої інформації, в тому числі через створення діпфейків - зображення, відео- та аудіокліпи, які мало відрізняються від реальних і використовуються для дезінформації. Про небезпеку використання нових технологій для маніпуляції інформацією нещодавно попереджала і директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс.

У річному звіті за 2023 рік ENISA також відзначило сплеск хакерських атак з використанням програм-вимагачів, які намагаються зламати сайти громадських організацій.

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Кібератаки на країни Європейського Союзу - що відомо

У травні протягом декількох днів хакери здійснювали кібератаки на низку державних установ Молдови. Речник молдовського уряду зазначив, що цілями кібератак були, зокрема, сайти громадського телебачення, вебсторінки уряду та міністерств.

Британським політикам, чиновникам та іншим особам під високим ризиком запропонують підтримку й захисти від хакерських атак з боку іноземних шпигунів перед виборами, запланованими на кінець цього року.

Кібератаки на Німеччину з боку Росії зросли майже на третину. Загалом кількість кібератак, здійснених минулого року на Німеччину з-за кордону зросла на 28 відсотків з 2020 року.

Російські хакери ускладнили отримання доступу до сайту міста Гельсінкі, Фінляндія.