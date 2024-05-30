У ніч проти 30 травня Сили оборони України ліквідували 32 російські ударні БПЛА "Шахед" і 7 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Про це поінформував командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Телеграм.

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ЗСУ знищили 32 російські дрони та 7 крилатих ракет

"У ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ) та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – РФ. та мису Чауда (Крим)", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначив Олещук, повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. 

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Вночі росіяни запустили три десятки «шахедів», крилаті ракети та два «Кинджали».

"Збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей", – додав командувач Повітряних сил.

Українські сили ліквідували майже всі БпЛА, якими РФ атакувала Україну

Нагадаємо, що вчора російська армія здійснила черговий запуск 14 БпЛА "Шахед" по території України.

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Про це також повідомляв Микола Олещук у Телеграм.

Як зазначалося, росіяни атакували 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. Атаку відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. Сили оборони знешкодили 13 російських безпілотників.

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