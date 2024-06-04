3 червня заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив роботу в НАЗК.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Артем Ситник іде з посади

"Сьогодні, 3 червня 2024 року, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду", – йдеться в повідомленні.

Причину звільнення посадовця поки не коментують.

12 травня 2022 року Ситник був призначений заступником голови НАЗК. Він відповідав за взаємодію з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі за забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини та виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України.

Advertisement

Ситник відповідав за фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя чиновників, перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання корупції, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Більше по темі ВАКС зняв електронний браслет з ексголови Верховного суду Князєва Водночас судді продовжили термін дії обмежувальних обов’язків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Також у його обов'язки входили моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки.

"Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України", – наголосили у пресслужбі.

Advertisement

Ситник сподівається, що за 7 років корупція перестане входити до ТОП-3 проблем України

Нагадаємо, що Kyiv Post провів ексклюзивне інтерв'ю з Артемом Ситником.

На його думку, під час повномасштабного вторгнення Росія розраховувала на ослаблення України корупцією.

Як зазначив Ситник, боротьба з корупцією – це "не низка заходів, які проводяться в п’ятницю, типу "давайте в п’ятницю всіх заарештуємо". Це складніша процедура, і без належного плану протидії корупції розраховувати на певні успіхи практично неможливо.

Якщо порівнювати з тим, що було років 10 тому, ситуація в Україні зараз краща. Але насправді поряд у рейтингу Corruption Perceptions Index від Transparency International країни, які дуже важко назвати демократичними: Росія, Білорусь. Це вказує на те, що "не все правильно відбувається в Україні, саме в частині боротьби з корупцією".

Advertisement

Як наголосив Артем Ситник, боротьба з корупцією – це не лише "посадки". Це в першу чергу усунення корупційних ризиків.