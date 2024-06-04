Росія упродовж доби 446 разів обстріляла Запорізьку область.

Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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Росія обстріляла Запорізький регіон

"Впродовж доби окупанти 446 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", – поінформував Федоров.

Для обстрілу росіяни використали 178 БпЛА різних типів і здійснили 26 обстрілів із РСЗВ та 241 з артилерії.

За словами очільника ОВА, надійшли 11 повідомлень про руйнування житла, але мирні жителі не постраждали.

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Як зазначив Федоров, під обстріли потрапили Новоандріївка, Левадне, Червонодніпровка, Гуляйполе, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та Оріхове.

Росіяни понад 400 разів за добу атакували Запорізьку область

Нагадаємо, що за 3 червня армія РФ 420 разів атакувала Запорізьку область.

Про це теж повідомляв Федоров у Телеграм.

Як зазначалося, російські сили використали 178 БпЛА різних типів і здійснили 15 обстрілів із РСЗВ та 224 з артилерії.

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