На тимчасово окупованій території Вовчанська російські війська створили фільтраційний табір, а саме місто знищується обстрілами та стає непридатним для життя.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

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Росіяни створили фільтраційний табір у Вовчанську

“Людям повертатися нікуди. Ми розуміємо, що вони зиму і, можливо, наступний рік будуть проживати в місцях компактного проживання чи у помешканнях, які знайдуть самостійно. На території під окупантами залишаються небагато людей, яких ворог використовує як живий щит, і, за нашою інформацією, там створені фільтраційні табори” — сказав Синєгубов.

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За його даними, у частині Вовчанська, що контролюється Збройними силами України, залишаються до 50 жителів. Евакуацію людей проводять військові та поліцейські.

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Українські військові показали, як виглядає зруйнований росіянами Вовчанськ

Напередодні об'єднана штурмова бригада Нацполіції «Лють» опублікувала відео на якому видно, як виглядає знищений росіянами Вовчанськ на півночі Харківської області.