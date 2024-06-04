Суд заочно призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі командиру 5-ї батареї 147-го самохідного артилерійського полку сухопутних військ РФ, який наказав стріляти в цивільного під час тимчасового захоплення Сумської області.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Російського командира заочно засудили за вбивство цивільного

Прокурор у суді довів, що 9 березня 2022 року цивільний чоловік їхав зі своєю знайомою на власному автомобілі по дорозі «Суми – Полтава». На облаштованому російськими військовими блокпосту він вийшов із автівки, у цей час загарбники обстріляли його транспортний засіб.

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Від отриманих поранень пасажирка, яка сиділа не передньому сидінні, загинула. Троє військових РФ сіли в автомобіль та змусили водія везти їх у визначеному напрямку. Тіло загиблої так і залишалося в авто.

У Боромлі Охтирського району їх зупинили інші загарбники. Водій вийшов із автомобіля та розповів про обставини убивства російському військовому, який був там головним. Останній наказав чоловікові закопати тіло жінки у найближчій ямі або на узбіччі дороги. Почувши відмову, він велів своїм підлеглим спочатку прострелити потерпілому коліна, а потім – убити.

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Загарбники вже були готові виконати наказ командира, одак у ту мить їм надійшло повідомлення про необхідність терміново прибути в інше місце для підкріплення. Вони наказали чоловікові витягти з авто тіло загиблої. У подальшому на цій самій автівці поїхали з місця події.

Встановлення осіб військовослужбовців РФ, які обстріляли авто та вбили жінку, а також тих, котрі направляли зброю на чоловіка й готові були вистрілити, триває.

Їхнього командира суд визнав винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Військовим РФ із Бурятії оголосили підозри за катування мешканців Київщини

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомляли про підозру чотирьом російським військовим з Бурятії, які катували людей під час тимчасової окупації Бучанського району Київської області.

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Слідчі зібрали докази причетності чотирьох військовослужбовців з Республіки Бурятія (РФ) у порушеннях законів та звичаїв війни, зокрема, факти катування та знущання над українським цивільним населенням.

Зазначається, що на початку березня 2022 року заступник командира бригади полковник Іван Кий за наказом керівництва облаштував у селі Вишеград командний пункт та "ізолятор тимчасового утримання" (катівню - ред.).

Водночас він доручив своїм підлеглим відшукувати патріотично налаштованих місцевих мешканців та ув’язнювати їх. При цьому Кий наказав не лише здійснювати охорону затриманих цивільних, а й проводити з ними допити із застосуванням фізичного та психологічного насилля.