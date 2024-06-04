Нижня палата швейцарського парламенту (Національна рада) відхилила пропозицію про визнання Палестинської держави, повідомляє Swissinfo.

У Швейцарії не підтримали визнання Палестини

Пропозицію про визнання Палестини вніс депутат від Соціал-демократичної партії Швейцарії Фабіан Моліна. Політик пропонував визнати Палестинську державу за умови звільнення ізраїльських заручників, викрадених терористами ХАМАС у жовтні 2023 року, а швейцарська Федеральна рада мала б повідомити про нього дипломатичними каналами.

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Моліна також зазначив у пропозиції, що існування двох суверенних держав – Ізраїлю і Палестини – є основою для тривалого і справедливого миру.

Однак пропозицію підтримав тільки 61 парламентар від його політсили та "Зелених", тоді як проти висловився 131.

Які країни визнали Палестинську державу

Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали Палестину як незалежну державу.

"Уряд вирішив, що Норвегія визнає Палестину як державу. У розпал війни з десятками тисяч убитих і поранених ми повинні зберегти єдину альтернативу, яка пропонує політичне рішення як для ізраїльтян, так і для палестинців: дві держави, які живуть пліч-о-пліч, у мирі та безпеці", – повідомив Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре.

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Прем'єр-міністр Педро Санчес під час виступу в парламенті також анонсував визнання Палестини як незалежної держави. Таку саму заяву зробив прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс.

Через визнання Норвегією, Іспанією та Ірландією Палестини як незалежної держави Ізраїль відкликав своїх послів із цих країн.