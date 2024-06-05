Наталя Гуменюк призначили на посаду заступниці начальника управління комунікацій Оперативного командування “Південь”.

Про це вона повідомила в коментарі “Детектору медіа”.

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Наталю Гуменюк призначили на нову посаду

“Для мене це не нове призначення, але я не можу називати дат. Коли призначається офіцер на посаду – це закрита інформація. Я зараз знаходжуся на посаді заступника начальника управління комунікацій Оперативного командування “Південь”. До моїх повноважень входить все, що стосується комунікацій ОК “Південь”, - повідомила Гуменюк.

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За її словами, вона “два з половиною років була начальником об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, а зараз офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК “Південь”.

“Тут є деяка різниця, хоча б навіть в тому що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК “Південь”. Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому. Воно порівняно нова структура, але основне її покликання – це покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення”, - підкреслила Гуменюк.

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Чому Гуменюк звільнили з посади керівника об’єднаного пресцентру ОК «Південь»

Раніше понад 140 представників українських ЗМІ звернулися до вищого військового керівництва країни з вимогою замінити керівницю об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталію Гуменюк.

За словами медійників, їхній діяльності перешкоджали на цьому напрямку. Причина - постійні заборони висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці. 19 квітня Гуменюк звільнили з посади.