Антимонопольний комітет Італії (AGCM) оштрафував компанії Meta Platforms Ireland Ltd. та компанію Meta Platforms Inc. на €3,5 мільйони. Причина - нечесна комерційна діяльність щодо створення та керування обліковими записами соціальних мереж Facebook та Instagram.

Про це повідомляє ANSA.

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Італійський регулятор оштрафував Meta

У процесі реєстрації в Instagram користувачі «не отримують чіткої інформації про збір і використання їхніх даних у комерційних цілях».

у Комітеті зазначили, що коли «облікові записи у Facebook і Instagram були призупинені, користувачам не було надано корисної інформації щодо оскарження цього рішення».

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Реакція Meta

Компанія Meta вже прокоментувала рішення італійського регулятора. Представники компанії не опгоджуються з ухваленим рішенням.

«Ми не погоджуємося з рішенням, ухваленим AGCM, і оцінюємо, які можливі кроки можемо зробити. Ми вже внесли зміни для італійських користувачів, які вирішують проблеми, наведені AGCM, із серпня 2023 року. Ми зробили ще більш чіткою інформацію, як використовуємо дані для показу персоналізованої реклами в Instagram, і надали користувачам додаткову інформацію та варіанти оскарження, якщо їхній обліковий запис був призупинений», - йдеться у заяві.

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Єврокомісія розпочала розслідування проти компанії Meta

Наприкінці квітня Європейська комісія розпочала розслідування проти компанії Meta, яка володіє Facebook та Instagram, через недостатню протидію дезінформації перед виборами до Європарламенту.

Розслідування розпочали, оскільки підозрюють компанію Meta в порушенні зобов’язань Акту із цифрових послуг щодо оманливої реклами та політичного контенту.

Також компанію підозрюють у ненаданні дослідникам, журналістам та учасникам виборчого процесу інструментів моніторингу в реальному часі та ефективних механізмів для виявлення незаконного контенту.

Порушення, у яких підозрюють Meta, включають політику та практику щодо оманливої реклами та політичного контенту у сервісах компанії.

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Також вони стосуються відсутності ефективного моніторингу виборчого контенту у режимі реального часу напередодні виборів до Європарламенту у червні на тлі того, як у Meta анонсували припинення дії CrowdTangle.