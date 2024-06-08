Стала відома програма цьогорічного ювілейного етнофестивалю «Країна Мрій».

Він відбудеться з 21 по 23 червня на території столичного Національного Ботанічного саду ім. М.М. Гришка.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ювілейна «Країна мрій» у Києві

Цього року «Країна Мрій» пройде у форматі затишного родинного свята. Організатори обіцяють - цікаво буде як молоді, дорослим, так і дітям.

Одна з важливих місій фестивалю - допомога дітям та військовим. Благодійний фонд Олега Скрипки “Країна Мрій" проведе спеціальні збори та активності.

Advertisement

У фестивалі візьмуть участь 35 українських колективів. Усі вони виступатимуть наживо.

Для виконавців підготують дві сцени - фольклорну і сучасну етнічну.

Крім виступів на гостей чекають майстер-класи, виставки мистецтва та конкурси.

Програма етнофестивалю

Цього року на фестивалі буде 15 тематичних локацій та майданчиків.

Сцена Мрій. На музичній Сцені Мрій будуть представлені етнорок-гурти та worldmusic колективи.

Свою програму, зокрема, зіграють МAHДРИ, KARTA SVITU, OT VINTA, ЙОСИФОВИЧ ROCK BAND, ТaRuta та АNKA.

Advertisement

Фестиваль традиційно закриє його засновник ОЛЕГ СКРИПКА та Лє Гранд Оркестр. До слова, цей проєкт започаткували саме на першому фестивалі у 2004 році.

Сцена Рай (фольклорна). Тут традиційно звучатиме народна музика фольклорних гуртів та ансамблів з усієї України.

На гостей чекають інструментально-вокальна та танцювальна програми, купальські обряди та ігри, танці та пісні бароко і Гетьманської доби.

Країна Містична. На цій локації відвідувачі зможуть потрапити у світ духовних знань та езотерики.

Advertisement

Тут відбудеться святкування Міжнародного Дня Йоги. На гостей чекають індійські танцювальні колективи, ом-медитації, мантра-співи, вега-кухня та сферичне кіно із яскравими емоціями та терапевтичним зануренням глядача у внутрішній світ.

Також можна буде познайомитися з різними духовними, енергетичними та шаманськими практиками, аюрведою та перуанськими лікувальними обрядами.

У Чайному королівстві зберуться цікаві чайні майстри, які розкажуть про тонкощі чайної церемонії та проведуть чаювання.

Дискусійний Курінь від Vedalife запрошує поспілкуватися з видатними людьми та майстрами різних сфер: від духовності й мистецтва до бізнесу й політики. До дискусії також долучаться Олег Скрипка та філософ Назар Мухачов.

Advertisement

Усіх дітлахів чекають на Дитячій галявині. Для молодших учасників проводитимуть різноманітні майстер-класи. Вчитимуть плести вінки, декорувати хустки, покажуть як зробити ляльку-мотанку та створити оберіг. Також запланована активна програма: ігри та забави.

Кримський стан BAĞÇASARAY. З 2012 року кримські татари організовують свою окрему сцену на «Країні мрій». Цьогоріч вона називатиметься Bağçasaray.

Роботу Кримського стану відкриють дискусії про літературу від Кримського інжиру та панельна дискусія «Під загрозою зникнення. Мова кримських татар».

Advertisement

Також запланована дискусія за участі Постійної Представниці Президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої. Вона відбудеться у неділю 23 червня.

Загалом протягом трьох днів гостей чекають читання кримськотатарської поезії та прози, розповіді про весільні традиції кримських татар, конкурс малюнків та дитячий концерт.

Поетична майстерня на «Країні Мрій» збере понад 50 поетів та бардів.

Учасники програми також змагатимуться в майстерності в поетичному батлі. Буде представлена й фронтова поезія авторства військових та у їх виконанні.

Advertisement

На Книжковій стежці відвідувачі матимуть змогу познайомитися з найкращими новинками українського книговидання та світовими бестселерами від топових вітчизняних видавництв.

Читачі знайдуть книжки на будь-який смак: від улюблених жахів Стівена Кінга й детективів Агати Крісті, до історичних досліджень Сергія Плохія, від ромкомів до світоглядної літератури, від українських класиків до найкращого сучасного нонфікшину, від мальовничих дитячих віммельбухів до цікавого наукпопу.

Спеціальним гостем стане літератор Віталій Капранов.

Японський сад. Українсько-японський центр НТУ КПІ запрошує зануритися у захопливий світ японської культури та відкрити для себе неповторну красу і глибину японської спадщини.

«Країна мрій»: вартість квитків та розклад

Етнофестиваль відбудеться з 21 по 23 червня на території Національного Ботанічного саду ім. М.М. Гришка у Києві.

«Країна мрій» працюватиме з 12:00 до 21:00.

Вартість:

до 20 червня - 550 на 1 день та 1500 грн на всі на 3 дні;

у дні фестивалю - 600 грн та 1600 грн на всі на 3 дні.

Для захисників та захисниць, а також дітей до 12 років вхід на фестиваль традиційно безплатний.

«Країна мрій» - найбільший та найдавніший в Україні міжнародний етнофестиваль, що проходить з 2004 року. Перший етнофест відбувся на Співочому полі у Києві. Час проведення літнього фесту збігається з народним святом Купала (кінець червня).

Цього року проєкту виповнюється 20 років.