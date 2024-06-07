Винищувачі Mirage французького виробництва - сучасні літаки, здатними ефективно виконувати бойові завдання, але для Повітряних сил України у пріоритеті залишаються F-16.

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, пише Укрінформ.

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Для Повітряних сил України в пріоритеті винищувачі F-16

За словами Євлаша, Повітряні сили зараз використовують наявні сили та засоби для боротьби з російськими загрозами і в першу чергу розраховують на постачання винищувачів F-16.

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«Наразі ми не коментуємо заяв іноземних очільників, чекаємо поки з’являться заяви нашого вищого політичного керівництва. Ми використовуємо ті сили та засоби, які в нас є. Однак зараз ми розраховуємо, звичайно, на F-16, це наш основний літак, який незабаром прибуде в Україну і зможе ефективно виконувати бойові завдання», — зазначив речник Повітряних сил України.

За його словами, у цілому в майбутньому у Повітряних силах не виключають постачання інших літаків та систем Україні.

«Як і всі сучасні літаки, Mirage 2000 може виконувати ефективно поставлені бойові завдання. Це можуть бути і повітряні, і наземні удари. Літак є досить сучасним, однак F-16 залишається пріоритетом», — додав Євлаш.

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Макрон анонсував передачу французьких винищувачів Mirage Україні

Напередодні Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про надання Україні літаків Mirage 2000-5 і навчання пілотів у Франції.

Французький президент зазначив, що літаки будуть відправлені в Україну, а програми підготовки пілотів розпочнуться негайно і триватимуть до кінця року.

Винищувачі Mirage – що відомо

Нагадаємо, що Україна сподівається отримати близько 40 французьких літаків Miragе.

Французький винищувач може бути озброєний ракетами "повітря-повітря", "повітря-земля" та керованими бомбами з лазерним наведенням. Літак уніфікований для використання більшості боєприпасів країн НАТО та має 9 місць для підвіски озброєнь. Повна вага "боєкомплекту" – 6300 кілограмів.

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Ці винищувачі можуть виконувати польоти на висоті до 18 км із максимальною швидкістю 2340 км/год, що вдвічі перевищує швидкість звуку. Радіус бойової дії літака – 1852 кілометри.

Більш ніж за 40 років служби літак отримав безліч модифікацій та покращень. Mirage 2000-9, також відомий як Mirage 2000-5 Mk 2, є однією з найновіших версій літака. Остання модифікація також отримала контейнер для наведення високоточної зброї, а також ракет MICA та Storm Shadow.