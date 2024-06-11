Вранці у вівторок, 11 травня, невідомий чоловік стріляв у місцевого посадовця в Запоріжжі, повідомляє управління Національної поліції в Запорізькій області . Під час надання йому медичної допомоги чоловік помер.

Станом на сьогодні Іван Федоров прямо та через різних людей (як в міськраді, так і за її межами) погрожує мені розправою зі сторони правоохоронних органів!

Цікавим фактом є те, що якраз напередодні Денщік заявив про тиск та погрози з боку голови ЗОВА Івана Федорова.

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“Останній «по хорошему» пропонував мені декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням”, - написав на своїй сторінці в соцмережі Денщік 2 травня, додавши: “Я відмовився, бо вважаю, що чесно та сумлінно виконую свої обовʼязки! Станом на сьогодні Іван прямо та через різних людей (як в міськраді так і за її межами) погрожує мені розправою зі сторони правоохоронних органів!”.