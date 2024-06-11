Вранці у вівторок, 11 травня, невідомий чоловік стріляв у місцевого посадовця в Запоріжжі, повідомляє управління Національної поліції в Запорізькій області. Під час надання йому медичної допомоги чоловік помер.
Запорізька міська рада висловила сівчуття родині загиблого - Максима Денщіка, тимчасово відстороненого директора департаменту правового забезпечення.
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Цікавим фактом є те, що якраз напередодні Денщік заявив про тиск та погрози з боку голови ЗОВА Івана Федорова.
“Останній «по хорошему» пропонував мені декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням”, - написав на своїй сторінці в соцмережі Денщік 2 травня, додавши: “Я відмовився, бо вважаю, що чесно та сумлінно виконую свої обовʼязки! Станом на сьогодні Іван прямо та через різних людей (як в міськраді так і за її межами) погрожує мені розправою зі сторони правоохоронних органів!”.
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Федоров, своєю чергою, так відреагував на вбивство Денщіка:
"Оперативно провів нараду із правоохоронними органами, поліція проводить слідчо-розшукові дії. Розслідування резонансного вбивства - на особливому контролі", - написав Федоров у Телеграм.
Як повідомляють правоохоронці, зловмисник зробив чотири постріли у потерпілого.
11 червня о 07:55 до відділу № 2 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка.
Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий із вогнепальної зброї зробив чотири постріли у місцевого посадовця та зник із місця події.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.