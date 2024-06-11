Німеччина передасть Україні додаткові засоби для захисту неба та сподівається, що й інші країни долучаться до цієї ініціативи.
Про це повідомляє Укрінформ.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Німеччина передасть Україні засоби для захисту неба
"Ми передамо третю систему Patriot, а також систему IRIS-T SLM, Gepard, ракети та артилерійські боєприпаси найближчими тижнями та місяцями", – оголосив канцлер ФРН Олаф Шольц, відкриваючи Конференцію з відбудови України в Берліні.
Як повідомляється, підписану між ФРН і Україною безпекову угоду Шольц назвав гарантією майбутнього для України та для бізнесменів, які працюють або планують працювати в Україні.
"Сьогодні в Берліні ми продовжуємо працювати заради сильної, вільної, європейської України", – наголосив канцлер.
За його словами, нинішня конференція – третя після початку повномасштабної війни, але перша після отримання Києвом статусу країни-кандидата на членство в ЄС.
Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня
"Коли ми говоримо про відбудову України, ми говоримо про відбудову майбутнього нового члена ЄС", – додав Шольц.
Очільник німецького уряду наголосив на тому, що зараз у Німеччині перебувають понад 1 млн українців, які знайшли в ній прихисток від війни.
"Ми не можемо сказати їм, коли закінчиться війна, але вона закінчиться, і ми відбудуємо Україну", – запевнив Шольц.
Німеччина передасть Україні ще одну ЗРК Patriot
Нагадаємо, що 31 травня уряд Німеччини анонсував передачу Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Про це повідомляла міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, чиї слова наводить пресслужба МЗС Німеччини у соцмережі Х.
Як зазначалося, Німеччина разом із системою Patriot надасть додаткові 500 мільйонів євро.