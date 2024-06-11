Німеччина передасть Україні додаткові засоби для захисту неба та сподівається, що й інші країни долучаться до цієї ініціативи.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Німеччина передасть Україні засоби для захисту неба

"Ми передамо третю систему Patriot, а також систему IRIS-T SLM, Gepard, ракети та артилерійські боєприпаси найближчими тижнями та місяцями", – оголосив канцлер ФРН Олаф Шольц, відкриваючи Конференцію з відбудови України в Берліні.

Як повідомляється, підписану між ФРН і Україною безпекову угоду Шольц назвав гарантією майбутнього для України та для бізнесменів, які працюють або планують працювати в Україні.

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"Сьогодні в Берліні ми продовжуємо працювати заради сильної, вільної, європейської України", – наголосив канцлер.

За його словами, нинішня конференція – третя після початку повномасштабної війни, але перша після отримання Києвом статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

Більше по темі Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

"Коли ми говоримо про відбудову України, ми говоримо про відбудову майбутнього нового члена ЄС", – додав Шольц.

Очільник німецького уряду наголосив на тому, що зараз у Німеччині перебувають понад 1 млн українців, які знайшли в ній прихисток від війни.

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"Ми не можемо сказати їм, коли закінчиться війна, але вона закінчиться, і ми відбудуємо Україну", – запевнив Шольц.

Німеччина передасть Україні ще одну ЗРК Patriot

Нагадаємо, що 31 травня уряд Німеччини анонсував передачу Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляла міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, чиї слова наводить пресслужба МЗС Німеччини у соцмережі Х.

Як зазначалося, Німеччина разом із системою Patriot надасть додаткові 500 мільйонів євро.