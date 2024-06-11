Після саміту G7 в Італії, де за участю Володимира Зеленського обговорюватимуть ситуацію в Україні, цими вихідними світові лідери зустрінуться у Швейцарії, аби розробити дорожню карту щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Країни G7 обговорюватимуть способи використання заморожених російських активів для надання нової допомоги Україні.

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Після цього Зеленський візьме участь у Саміті миру у Швейцарії, де зустрінеться з лідерами G7 та інших країн.

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Організований за ініціативою України Саміт миру базується на мирному плані з 10 пунктів, який Зеленський представив наприкінці 2022 року. Україна сподівається на широку міжнародну підтримку своїх умов щодо припинення війни.

"Ми хотіли б мати дуже широкий процес для досягнення сталого і справедливого миру в Україні", – заявила в понеділок президентка Швейцарії Віола Амгерд на прес-конференції в Берні.

"Конференція буде присвячена глобальним темам — ядерній безпеці, продовольчій безпеці та гуманітарним аспектам", – додала вона.

Швейцарія запросила понад 160 делегацій від країн і міжнародних організацій. Амгерд зауважила, що вже отримано понад 90 підтверджень, половина з них – від європейських країн.

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Половину країн представлятимуть глави держав або урядів. У заході візьмуть участь президент Франції Емманюель Макрон, віце-президентка США Камала Гарріс, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Представників Росії не буде.

Швейцарія сподівається на підписання спільної декларації, проте результати саміту залишаються невизначеними.

"Нам потрібно зробити все можливе, щоб покласти край цій жорстокості", – заявив на прес-конференції міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

"У кінці цього шляху – не тільки світова стабільність і безпека, а й кінець страждань для мільйонів людей", – наголосив він.

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ЗСУ знищили ще кілька російських систем ППО в Криму

У ніч із 9 на 10 червня ЗСУ завдали ударів по російському зенітно-ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, ще два ЗРК С-300 уразили поблизу Чорноморського та Євпаторії.

"Жодна з ракет не була перехоплена "високоефективною" ППО противника", – додали в Генштабі.

Росіяни перекрили Керченський міст, а в місцевих соцмережах повідомили про вибухи.

Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив про пожежу на російському військовому аеродромі в Гвардійському, де знаходяться військові склади.

Пожежі зафіксували в Джанкойському, Феодосійському та Чорноморському районах. Згідно з Google Maps, вогонь було помітно на відкритих полях, що свідчить про те, що там могли бути системи ППО та радіолокаційні станції.

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Місцеві мешканці повідомили про роботу ППО біля села Воробйове у Сакському районі. У Красноперекопському районі нарахували 8 вибухів, у Первомайському – 5-6 вибухів.

Вибухи також пролунали в Євпаторії, Красноперекопську, Джанкої, Бахчисараї та інших районах. У селі Михайлівка Сакського району зникло електропостачання.

Раніше інформагенція "Укрінформ" повідомляла, що в Севастополі росіяни встановили С-300 між приватними будинками.

Зеленський прибув до Берліна, щоб зустрітися з Шольцом

У понеділок ввечері Зеленський оголосив візит до Німеччини, де має провести переговори з Олафом Шольцом і взяти участь у конференції з питань відновлення України, повідомляє агенція Франс Пресс (AFP).

"З Олафом Шольцом говоритимемо про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь", – написав Зеленський у соцмережі X (раніше Twitter).

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В "Укрінформі" повідомляли, що після довготривалої заборони застосування німецької зброї для ударів по цілях на території Росії Україна зрештою отримала від Німеччини такий дозвіл.

Згідно з повідомленням, після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Німеччина відмовилася від традиційної позиції пацифізму і стала другим найбільшим постачальником зброї Україні після Сполучених Штатів.

У вівторок і середу Зеленський візьме участь у конференції з відновлення України за участю 10 прем’єр-міністрів, інших представників уряду та приватного сектору.

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"В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом", — наголосив президент.

"Також зустрінуся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Бербель Бас, відвідаю військову базу, де проходять навчання наші військові", - додав він.

Після цього Зеленський вирушить до Швейцарії на Саміт миру.

Міністерка оборони Нідерландів напередодні перших поставок F-16 прибула до Києва

Міністерка оборони Нідерландів прибула до Києва, повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Провів зустріч у Києві з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Насамперед подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони. Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру, – написав він.

– Обговорили з пані міністром спільні оборонні виробництва та обмін технологіями. А також Глобальний саміт миру у Швейцарії. Цінуємо те, що Нідерланди будуть представлені на найвищому рівні".

За даними "Укрінформу", Міноборони Нідерландів інвестує 54 мільйони євро у збільшення потужностей з виробництва безпілотників, щоб допомогти Україні.

"Ще одна важлива тема — євроатлантична інтеграція України. Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави", – написав прем'єр.

Частина F-16, призначених для України, зберігатиметься на європейських авіабазах

Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ України бригадний генерал Сергій Голубцов у інтерв'ю "Радіо Свобода" в неділю заявив, що деякі з літаків F-16, які Україна незабаром матиме змогу використовувати, базуватимуться в третіх країнах, аби уникнути російських ударів.

"Є певна кількість літаків, які зберігатимуться на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт", – пояснив він.

"Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів – буде більше літаків в Україні", – додав Голубцов.

Він зробив таку заяву після повідомлень у Beltway, що поставка американських F-16 буде незначною і навряд чи вплине на хід війни в повітрі в коротко- чи середньостроковій перспективі.

Українські військові аналітики прогнозували, що Україна навряд чи використовуватиме більше 4-6 літаків F-16 – лише в операціях із мінімальним ризиком. Натівські бази для технічного обслуговування цих літаків знаходяться в Польщі, а аеродроми – в Румунії.

Напередодні Саміту миру Росія заявляє про успіхи на полі бою

У понеділок, за кілька днів до Саміту миру в Швейцарії, Росія заявила про свої успіхи на полі бою, зокрема захоплення ще одного села на Донеччині, повідомляє AFP.

Цими вихідними десятки світових лідерів і дипломатів мають зібратися на зустріч, яка, як сподівається Зеленський, згуртує глобальну підтримку навколо Києва.

Президент виключає прямі переговори з Путіним, проте прагне залучити більше країн сходу, зокрема тих, які підтримують тісні зв’язки з Росією.

Цієї весни через значну перевагу росіян у живій силі й техніці Україна була змушена залишити десятки прифронтових населених пунктів.

Міноборони Росії заявило в понеділок, що російська армія "продовжила просування вглиб оборони противника і звільнила Старомайорське", що на південний захід від Донецька.

За даними AFP, минулого тижня на економічному форумі Путін заявив, що цього року Росія захопила 47 населених пунктів в Україні. Він підкреслив успіхи на північному сході Харківської області, де минулого місяця росіяни здійснили масштабний наземний штурм, змусивши тисячі українців евакуюватися та ще більше розосередивши сили української армії.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив у неділю, що просування Росії в прикордонні на Харківщині "зупинилося" після того, як Сполучені Штати частково зняли обмеження на застосування американської зброї для ударів по території Росії.

У понеділок Зеленський спростував заяви лідера Чечні Рамзана Кадирова про захоплення села Рижівка на Сумщині.

Міноборони Росії не прокоментувало дану інформацію.

Зеленський наголосив, що українські сили повністю контролюють Сумщину, а російські диверсійно-розвідувальні групи, які там діяли, знищені.

"Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", – сказав Зеленський у відеозверненні.

Найважче нині, за його словами, на Донеччині – там Сили оборони роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій.

Водночас Кадиров написав у соцмережах, що бійці полку "Ахмат" "спільно з військовослужбовцями інших російських підрозділів провели тактичні дії та звільнили від ворога черговий населений пункт".

"Внаслідок масштабних спланованих наступальних дій українська сторона зазнала значних втрат і була змушена відступити", – йдеться у повідомленні.

Голова Білопільської громади на Сумщині Юрій Зарко спростував факт захоплення Рижівки та запевнив, "що російських військ у селі немає", повідомляє "Суспільне".

Минулого місяця Зеленський попередив, що Росія накопичує війська вздовж північного кордону, що може означати новий наступ.

Тоді ж влада почала евакуацію мешканців прикордоння на Сумщині, посилаючись на ризик посилення російських атак.

10 травня Росія почала масштабну наземну операцію на Харківщині, захопивши кілька населених пунктів.

Відтоді Україна направила туди підкріплення, втративши позиції на інших ділянках фронту. У неділю Зеленський доповів про важкі бої на сході Донеччини.