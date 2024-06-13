На півдні України фахівці активно проводять розміновування. На деокупованій Херсонщині очищено від вибухівки 44% території, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У Миколаєві водолази ДСНС активно обстежуть дно водойм, шукаючи небезпечні "подарунки" від Росії. Фахівці вже знищили 150 вибухонебезпечних предметів, зазначили у ДСНС.

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Розміновування деокупованої Херсонщини - що відомо

За словами голови Херсонської ОВА, робота місцевих вибухотехніків – метр за метром повертати безпеку на херсонські землі, адже це збереже людські життя.

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"Російські війська залишили на Херсонщині багато смертельно небезпечних пасток. Це нерозірвані ракети, дрони, снаряди, авіабомби, міни, розтяжки», - зазначив Прокудін.

Він додав, що завдяки невтомній праці саперів це смертоносне залізяччя вдалося прибрати з 44% території, очищено більше ніж 300 тисяч гектарів правобережжя Херсонщини.