На півдні України фахівці активно проводять розміновування. На деокупованій Херсонщині очищено від вибухівки 44% території, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
У Миколаєві водолази ДСНС активно обстежуть дно водойм, шукаючи небезпечні "подарунки" від Росії. Фахівці вже знищили 150 вибухонебезпечних предметів, зазначили у ДСНС.
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Розміновування деокупованої Херсонщини - що відомо
За словами голови Херсонської ОВА, робота місцевих вибухотехніків – метр за метром повертати безпеку на херсонські землі, адже це збереже людські життя.
"Російські війська залишили на Херсонщині багато смертельно небезпечних пасток. Це нерозірвані ракети, дрони, снаряди, авіабомби, міни, розтяжки», - зазначив Прокудін.
Він додав, що завдяки невтомній праці саперів це смертоносне залізяччя вдалося прибрати з 44% території, очищено більше ніж 300 тисяч гектарів правобережжя Херсонщини.
У Миколаєві виявили понад 150 вибухонебезпечних предметів у водоймах - подробиці
У Миколаєві з початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну водолази обстежили 39 га акваторій, виявили та знищили 150 вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники зазначають, що під час обстеження водних об’єктів спеціалісти ДСНС стикаються із низкою особливостей, що ускладнюють їх роботу. Це - напрямок течії, висока замуленість, нерівномірний рельєф дна, захаращеність водоростями тощо.
Наразі у Миколаєві водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС продовжує роботу на річці Інгул, яка підпадала під ворожі обстріли реактивними системами залпового вогню та ракетами.