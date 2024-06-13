Польський уряд не бажає надсилати Україні американську зенітно-ракетну систему Patrіot, яка нині розгорнута біля хабу Ряшів-Ясьонка на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє радіо ZET, цитуючи голову президентського Бюро національної безпеки Польщі Яцека Сєвєру.

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Польща не хоче передавати Україні Patriot

За словами Сєвєри, систему Patriot "однозначно не можна" перекинути з Польщі до України, оскільки через Польщу проходить значна частка військової допомоги для України. Голова президентського Бюро нацбезпеки наголосив, що не бажає наражати польську територію на ризик, бо за останні два роки повітряний простір країни тричі порушували російські крилаті ракети, внаслідок чого загинули двоє поляків.

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Сєвєра сказав, що не знає деталей передачі американцями ЗРК Patriot Україні, тому попросив організувати розмову щодо цього з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

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Пропозицію з переміщення окремих елементів однієї системи Patriot він назвав "дуже складним питанням".

Україні можуть відправити ЗРК Patriot – що відомо

Раніше в Associated Press, цитуючи двох американських чиновників писали про те, що президент Джо Байден схвалив передачу Україні системи Patriot. Також зазначалося, що Пентагон регулярно надає ракети для цього ЗРК.

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Чиновники, чиї слова цитували в АР, залишилися анонімними через відсутність публічного оголошення.

Водночас, Німеччина заявила про передачу Україні ще одного ЗРК Patriot.

Про це повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, додавши, що від німецького уряду надійдуть також 500 мільйонів євро. За її словами, держави, які зазнали нападу, мають не лише право обороняти власну територію, а й обов’язок захищати своїх громадян, і військова підтримка Німеччини Україні відповідає цим принципам.