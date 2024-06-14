Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна готова забрати усіх захисників та захисниць з полону, у відповідь на публікацію російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової.

Про це Лубінець написав у Телеграмі.

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Сьогодні відбулась комунікація України та Росії на тему військовополонених

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова сьогодні опублікувала список військовослужбовців Збройних сил України, які Росія нібито готові повернутись в Україну, але їх повернення "блокує сторона України".

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Москалькова також звернулась до Лубінця з проханням "сприяти в активізації російсько-українських обмінних процесів".

Лубінець висловив здивування щодо публікації Москалькової.

"Адже тільки-но сьогодні відбулася комунікація із російською стороною і передача листів від полонених. Однак під час цієї комунікації та сторона не озвучила жодних прохань щодо повернення додому військових", - зазначив омбудсмен.

Лубінець зауважив, що під час цієї комунікації українська сторона запропонувала російській спільно здійснювати моніторинг фізичного стану військових, які повертаються під час процесів репатріації, та дотримання норм Женевських конвенцій. Адже працівники офісу омбудсмена присутні під час повернення військових обох сторін додому.

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Україна готова поміняти усіх військовополонених

"Дивним виглядають "списки військових, які готові повернутися", адже Україна готова забрати усіх захисників та захисниць, включно і й за запропонованою раніше формулою "всіх на всіх". Також наша держава створила змішані медичні комісії і досі чекає на створення таких же комісій у РФ", - зазначив посадовець.

Він додав, що українська сторона займається не обмінами, а репатріацією військовополонених, механізм якої визначений Женевськими конвенціями.

"Тож такі публікації російської сторони напередодні Саміту миру вважаю не більше як провокацією", - підсумував Лубінець.