У Швейцарії напередодні Глобального саміту миру розкрили фінальний перелік учасників заходу. З них понад половина буде представлена на найвищому рівні.

Відповідний перелік опублікували на сайті Федеральної ради Швейцарії.

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Які країни візьмуть участь у Глобальному саміті миру

Згідно з опублікованим переліком, у саміті візьмуть участь 92 країни. З них 57 будуть представлені на рівні президентів або прем’єр-міністрів.

Відомо, що 29 держав будуть представлені на рівні міністрів. Більшість – очільниками МЗС.

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Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни та Бразилія направлять послів.

Зазначається, що Бразилія і Святий Престол мають статус спостерігача, а не учасника саміту миру. Делегації з Китаю, як і очікувалось, не буде.

З міжнародних організацій на Глобальному саміті миру будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент). ООН і Вселенський патріархат мають статус спостерігачів.

Глобальний саміт миру - що варто знати

Перший Глобальний саміт миру відбудеться у швейцарському Бюргенштоці 15-16 червня.

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14 червня Президент України прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру.

За його словами, саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.