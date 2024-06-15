Наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде значно складнішою, ніж цього.

Про таке сказав голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі УП.Live.

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Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори:

прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки;

виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

Ситуація в енергосистемі: прогноз Укренерго

«Ми будемо мати справу від завтра (15 червня - ред.) вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня - ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією», - розповів Володимир Кудрицький.

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Він пояснив, чому в Україні не можна відтермінувати ремонти на АЕС.

«Справа в тому, що ця ремонтна кампанія, вона, по суті, є кампанією з перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає - його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось «посунути» в часі», - додав очільник Укренерго.

За його словами, цей процес можна відтермінувати на кілька днів або на тиждень. Однак повністю обійтися без ремонту неможливо.

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Відключення світла: у суботу графіки діятимуть 15 годин

У суботу, 15 червня, по всій Україні будуть діяти графіки погодинних відключень з 08:00 до 23:00.

Про це попередили в Укренерго.

З 16:00 до 20:00 обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів.

У компанії пояснили, що причина відключень - знижена робота сонячних електростанцій через хмарність, а також вихід у ремонт енергоблока АЕС.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.