Наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде значно складнішою, ніж цього.
Про таке сказав голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі УП.Live.
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Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори:
- прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки;
- виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.
Ситуація в енергосистемі: прогноз Укренерго
«Ми будемо мати справу від завтра (15 червня - ред.) вже зі зниженою потужністю на атомних електростанціях, як очікується. І в середині двадцятих чисел червня - ще будемо мати додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано саме з ремонтною кампанією», - розповів Володимир Кудрицький.
Він пояснив, чому в Україні не можна відтермінувати ремонти на АЕС.
«Справа в тому, що ця ремонтна кампанія, вона, по суті, є кампанією з перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Тому, оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, і коли воно вигорає - його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось «посунути» в часі», - додав очільник Укренерго.
За його словами, цей процес можна відтермінувати на кілька днів або на тиждень. Однак повністю обійтися без ремонту неможливо.
Відключення світла: у суботу графіки діятимуть 15 годин
У суботу, 15 червня, по всій Україні будуть діяти графіки погодинних відключень з 08:00 до 23:00.
Про це попередили в Укренерго.
З 16:00 до 20:00 обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів.
У компанії пояснили, що причина відключень - знижена робота сонячних електростанцій через хмарність, а також вихід у ремонт енергоблока АЕС.
При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.