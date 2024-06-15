Країни G7 вирішили надати Україні кредит на 50 мільярдів доларів до кінця року.
Про це йдеться у комюніке лідерів за підсумками саміту «Групи семи» в Італії.
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«Для підтримки поточних та майбутніх потреб України у зв'язку з тривалою обороною проти Росії, G7 запустить прискорені надзвичайні кредити (ERA) для України, щоб надати додаткове фінансування у розмірі приблизно 50 мільярдів доларів США до кінця року», - зазначається в комюніке.
Позику планують погасити за рахунок прибутків від російських активів.
Росія завдала Україні збитків на 486 мільярдів доларів
Лідери країн G7 наголосили, що РФ має припинити незаконну агресивну війну та відшкодувати збитки, завдані Україні.
За даними Світового банку, наразі ця сума складає 486 мільярдів доларів і вона постійно зростає.
«Неправильно, коли Росія вирішує, чи буде і коли вона платити за збитки, завдані Україні. Зобов’язання Росії згідно з міжнародним правом щодо сплати завданої нею шкоди є зрозумілими, і ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких Росія буде змушена виконувати ці зобов’язання», - йдеться в заяві.
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Кредит для України за рахунок прибутків від російських активів
Лідери G7 підтвердили, що російські активи в їхніх країнах залишаться замороженими, доки РФ не припинить свою агресію та не відшкодує Україні завданих збитків.
Україна отримає 50 млрд доларів фінансової підтримки у формі кредиту.
Для повернення позики планують використовувати відсотки від заморожених російських активів.
«Ми досягли політичної домовленості щодо надання Україні додаткової фінансової підтримки на близько 50 мільярдів доларів до кінця року через механізм кредиту, для погашення якого можуть бути використані надприбутки від російських активів, закріплених у наших юрисдикціях. Ми говоримо не про конфіскацію активів, а про відсотки, що нараховуються з часом», - пояснила прем'єрка Італії Джорджія Мелоні.