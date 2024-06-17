Вже сьогодні наша збірна з футболу розпочинає виступи на чемпіонаті Європи-2024. Турнір розпочався ще 14 червня й нарешті прийшов наш час вступити в боротьбу. Дізнаймося, чи варто українцям очікувати на перемогу своєї команди та хто буде суперниками збірної України.

Збірна України на Євро-2024 стартує 17 червня

Весною цього року, а саме 26 березня, збірна України з футболу перемогла Ісландію з рахунком 2:1, чим здобула собі путівку до фіналу Євро 2024. Чемпіонат стартував в Німеччині 14 червня й триватиме до 14 липня.

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Нагадуємо, що жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи відбулося ще в грудні 2023 року, тож з ким грає Україна на груповому етапі континентальної першості, вже відомо. Наша футбольна збірна на чолі з тренером Сергієм Ребровим потрапила до групи Е, де її суперниками стануть команди Бельгії, Словаччини та Румунії.

Футболісти збірної України беруть участь у тренуванні MD-1 під час Чемпіонату УЄФА з футболу Євро-2024 на Мюнхенській футбольній арені в Мюнхені 16 червня 2024 року напередодні першої групової гри проти Румунії. (Фото Тобіаса ШВАРЦА / AFP)

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Загалом учасникам Чемпіонату Європи 2024 з футболу стали 24 країни. Вони поділені на шість груп, а кожен матч відповідно посуне вверх чи вниз команду в турнірній таблиці. Відбір Євро-2024 був жорстким, у ньому взяли участь 53 національні збірні, та тільки 20 з них здобули собі путівки на турнір.

Матчі чемпіонату Європи пройдуть на 10 стадіонах у 10 німецьких містах: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен і Штутгарт.

Груповий етап чемпіонату стартував 14 червня й триватиме до 26 червня. Після цього команди, що посіли перші та другі місця, а також четверо найкращих із тих, хто посів треті місця, вийдуть до 1/8 фіналу турніру Євро-2024.

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1/8 фіналу розпочнеться 29 червня та триватиме до 2 липня, далі буде відбуватися 1/4 фіналу – 5 і 6 липня, а вже 9 та 10 липня світ напружено слідкуватиме за півфіналом. Грандіозний фінал чемпіонату з футболу Євро 2024 відбудеться 14 липня 2024 року на Олімпійському стадіоні у Берліні.

Чемпіонат Європи з футболу 2024: коли грає збірна України

У фіналі Євро 2024 змагатися за титул переможця будуть 24 національні команди. До 1/8 фіналу турніру вийдуть по дві найкращі збірні з кожної з шести груп, окрім того, туди автоматично потраплять чотири найкращі володарі третіх місць.

Збірна України з футболу виступить на чемпіонаті Європи вже вчетверте поспіль. У 2012 році Україна була країною-господаркою турніру, тому потрапляла на Євро-2012 автоматично. А у 2016 році та 2020 році наша збірна пробивалися на континентальну першість через кваліфікацію.

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Найбільш успішним для України поки що залишається Євро-2020, через пандемію коронавірусу воно було перенесено на один рік та відбулося 2021 року. Тоді на турнірі, під керівництвом Андрія Шевченка, команда України дійшла до чвертьфіналу. Тож подивимося, що покаже наша команда цього разу, коли тренером збірної э Сергій Ребров. Отже, в турнірі чемпіонату Європи 2024 Україна зіграє:

17 червня, 16:00: Румунія – Україна (Мюнхен)

21 червня, 16:00: Словаччина – Україна (Дюсельдорф)

26 червня, 19:00: Україна – Бельгія (Штутгарт)

Тобто команда України на Євро-2024 буде грати три матчі групового етапу за дев'ять днів. Паралельно у ці дні гратимуть й суперники збірної України по групі, за винятком мачту Бельгія — Румунія, він відбудеться 22 червня.

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Залежно від результатів кожного мачту на груповому етапі, Україна або пройде в плей-оф чемпіонату, або вилетить з турніру. Вихід у наступний раунд чемпіонату Євро-2024 гарантуватиме українській команді фініш у топ-2 групи, також туди пройдуть чотири найкращі збірні, що посядуть треті місця.

Футбольні експерти вважають, що України потрапила у відносно "легку" групу, тож наразі є всі шанси, що навіть якщо ми не пройдемо у фінал, то зможемо зрівнятися з показниками з Євро-2020, коли українці дійшли до чвертьфіналу. Хоча деякі тренери нашої збірної вважають, що треба одразу налаштовуватися на гірше, адже боротьба за першість, очевидно, буде запеклою.

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"Група не така і проста. Я багато грав і з румунами, і з бельгійцями, і зі словаками. У Словаччині така міні-Бундесліга. У Бельгії міцний склад, грають у провідних клубах. Румунія непередбачувана. Вони можуть кому завгодно програти, а з Україною буде віддача. Це чемпіонат Європи і треба налаштовуватися так, що простих ігор не буде", - коментує шанси України на виграш головний тренер збірної України у 2002-2003 роках Леонід Буряк.

Де дивитися матчі чемпіонату Європи за участі України

Офіційний транслятор чемпіонату Європи-2024 з футболу – Суспільне Мовлення. Суспільне транслюватиме матч у вільному доступі на своїх регіональних каналах (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ). Безкоштовно футбол буде доступним лише для тих, у кого є ефірне, "звичайне" телебачення, якщо ж ви бажаєте дивитися гру онлайн, тоді Суспільне вам не підходить.

Подивитися матч в інтернеті можна буде за допомогою медіасервісу MEGOGO, але тільки за наявності у вас відповідної підписки.

Також пряма трансляція матчів України на Євро-2024 відбудеться в ефірі Радіо Промінь.