Армія РФ 1799 разів за добу обстріляли населені пункти Донецького регіону, повідомляє поліція Донецької області.

РФ обстріляла Донецьку область

"Пошкоджено 26 цивільних об’єктів - 16 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємства, газопровід, автомобілі", – повідомили в поліції.

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Згідно з даними, на Нову Полтавку скинули авіабомбу "КАБ-500", внаслідок чого пораниені сім цивільних осіб, зокрема двоє дітей. Руйнувань зазнали 9 приватних осель, два авто та газогін.

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Також такою бомбою російські війська вдарили по Селидовому, через що пошкоджені три приватних будинки, адмінбудівля й підприємства.

У Красногорівці внаслідок травмовано літнє подружжя 65 та 72 років.

Також один поранений – у Торецьку, який росіяни атакували авіабомбою "КАБ-250". Через обстріл пошкоджені три приватних будинки.

Росія понад 2300 разів обстріляла Донеччину за добу – що відомо

Нагадаємо, що 11 червня РФ 2328 разів за добу обстріляля населені пункти Донечини.

У Сергіївці через артилерійський удар загинув 52-річний чоловік. Також пошкоджені 27 цивільних об’єктів – 17 житлових будинків, підприємства, адмінбудівлі, критичну інфраструктуру.

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На Костянтинівку росіяни скинули авіабомбу "КАБ-500", через що поранені 5 мешканців, пошкоджені 13 багатоквартирних будинків, адмінбудівля та трансформатор.

По Покровську влучили двома ракетами, внаслідок чого була травмована цивільна особа й пошкоджений промисловий об’єкт, а двох мирних жителів поранено в Нью-Йорку й одного – в Неліпівці.