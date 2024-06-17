У неділю, 16 червня, в Києві відбувся перший від початку вторгнення Росії в Україну в 2022 році Марш рівності, повідомляє ГО "КиївПрайд".

Марш рівності 2024 – що відомо

Як зазначають організатори, в Марші взяли участь понад 500 людей, серед яких колона ЛГБТК+ військових із банером ArmUkraineNow.

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До події долучилися посли й представники та представниці дипломатичних місій, зокрема, посли Великобританії та Швеції. Водночас серед народних депутатів України Марш КиївПрайд відвідав лише Дмитро Гурін. Поліція обмежила маршрут Маршу та дозволила учасникам пройти лише 100 метрів. Акція тривала протягом 30 хвилин.

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"Права людини – це про те, що рівні люди мають рівні можливості. Поліція запевняла нас, що ніхто не проводить рухомі акції у Києві, натомість дозволила людям, що погрожували Маршу КиївПрайд, крокувати центром міста... Ми пройшли лише кілька кроків, ми пішли на цей болісний компроміс задля безпеки і задля того, щоб відродити традицію і наступного року зробити потужний і відкритий Марш КиївПрайд", – наголосила голова КиївПрайду Анна Шаригіна.

Під час події виголошували гасла із закликом ратифікації законопроєктів 5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації" та 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств".