Армія РФ 379 разів обстріляла Запорізький регіон упродовж доби, інформує голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія обстрілює Запорізьку область
Як зазначив Федоров, під російськиим вогнем були Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Воздвижівка та Малинівка.
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Для здійснення ударів сили РФ використали 140 безпілотників різних типів і здійснили 14 обстрілів із РСЗВ та 224 з артилерії. Під авіаційний удар потрапила Воздвижівка.
За словами очільника ОВА, зафіксували 6 повідомлень про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.
РФ понад 400 разів обстріляла Запорізький регіон
Нагадаємо, що за попередню добу сили РФ 404 рази обстріляли Запорізький регіон.
Як зазначалося, під російськими обстрілами перебували 8 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Теренувате, Кам’янське та Малинівка.
РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу
РФ використала 172 БпЛА різних типів і здійснила 21 обстрілів із РСЗВ та 209 із артилерії, а від авіаційних ударів постраждали Теренувате і Кам’янське.