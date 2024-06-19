Армія РФ 379 разів обстріляла Запорізький регіон упродовж доби, інформує голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія обстрілює Запорізьку область

Як зазначив Федоров, під російськиим вогнем були Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Воздвижівка та Малинівка.

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Для здійснення ударів сили РФ використали 140 безпілотників різних типів і здійснили 14 обстрілів із РСЗВ та 224 з артилерії. Під авіаційний удар потрапила Воздвижівка.

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За словами очільника ОВА, зафіксували 6 повідомлень про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.