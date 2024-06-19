У середу перед світанком президент Росії Владімір Путін приземлився в столиці КНДР Пхеньяні, куди прибув для зустрічі зі своїм союзником Кім Чен Ином. На опублікованому відео два вожді йдуть по червоному килиму, а потім їхній кортеж від’їжджає до державної резиденції Кумсусан, де, як повідомила Центральна агенція новин КНДР (KCNA), зупиниться Путін.
Це перший візит Путіна до Північної Кореї з 2000 року, коли він приїздив туди невдовзі після своєї інавгурації, а також перший після пандемії Covid-19 візит до Північної Кореї лідера будь-якої країни.
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Пхеньян відкидає звинувачення Заходу в порушенні міжнародних санкцій та постачанні зброї Москві, а Путін неодноразово висловлював вдячність Кім Чен Ину за підтримку Росії в її неспровокованій віні проти України.
У вівторок північнокорейські ЗМІ опублікували статтю Путіна, в якій він написав: «Ми високо цінуємо тверду підтримку КНДР спеціальної військової операції Росії на Україні».
Ці дві держави – світові парії, що перебувають під жорсткими санкціями ООН і Заходу, «розвивають всебічне партнерство». Далі Путін став вихваляти Кім Чен Ина за те, що той дуже ефективно «захищає інтереси [Північної Кореї] попри економічний тиск, провокації, шантаж і військову загрозу з боку США, які тривають десятиліттями».
Напередодні візиту Путіна до КНДР його помічник Юрій Ушаков сказав на пресконференції в Кремлі, що порядок денний двох диктаторів буде «дуже насиченим», що вони планують підписати нову угоду про стратегічне партнерство, і що цей візит має забезпечити більшу стабільність у Південно-східній Азії.
Після Пхеньяну Путін має відвідати столицю В’єтнаму Ханой.
🇷🇺🇰🇵 Putin officially visits the North Korean capital.— 🇺🇸 Combat Crusader 🇺🇸 (@Combat_Crusader) June 19, 2024
His imminent visit amid heightened diplomacy over Ukraine conflict draws attention.
Recent surge in military, economic ties between N.Korea & Russia culminates after Kim's trip to Russian Far East. pic.twitter.com/yOG52HOESA
Близько 50 cцивільних залишаються у Вовчанську, де йдуть запеклі вуличні бої
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав в інтерв’ю агенції Укрінформ, що у прикордонному Вовчанську, можливо, загинули десятки мешканців, і що там ще залишається близько 50.
За його словами, в місті йдуть запеклі вуличні бої, житлові квартали постійно обстрілює артилерія, немає жодної вцілілої багатоповерхівки.
«Приблизно 50 людей там залишається ще. Якщо брати підконтрольну територію, там майже всі виїхали. Національна поліція проводить обхід будинків. Звичайно, що це робиться у повній взаємодії з нашими військовими. Більше занепокоєння є щодо території, яка під контролем окупаційних військ, оскільки там точно перебувають люди. І вони у вкрай тяжкому становищі та умовах. Тому що вчасно не захотіли виїжджати звідти з абсолютно різних причин. Зараз я на них зупинятися не буду. Повну інформацію матимемо лише після деокупації”, – сказав Синєгубов. За його словами, кількість загиблих може сягнути кількох десятків:
«Знову ж таки, будемо мати чітку інформацію лише після звільнення. Однак, за нашими даними, це десятки людей – враховуючи ступінь руйнування міста, і те, що там залишалися люди. Відео військових з коптерів дають підстави так вважати».
Український омбудсмен попереджає, що Москва пропонує неповнолітнім українцям гроші за підпал військових автомобілів
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Москва через соцмережі вербує українських дітей для підпалювання автотранспорту військовослужбовців ЗСУ, пропонуючи за це гроші.
«Країна-агресор не гребує будь-якими способами для досягнення своїх цілей і використовує для цього українських дітей. Наразі вони вербують неповнолітніх для підпалу автівок військовослужбовців. Натомість обіцяють їм грошову винагороду — кілька тисяч доларів", – написав Лубінець у Telegram.
Офіс омбудсмена повідомив, що вже зафіксовані випадки підпалу автомобілів військових у Києві, Одесі та Дніпрі, і нагадав, що такі дії є кримінальним злочином. Нещодавно в Києві заарештували мешканку Ніжина та її неповнолітнього сина, які на замовлення підпалили дві автівки військових.
«Діти мають бути пильними у соціальних мережах й не піддаватися на провокації росіян!" – підкреслив Лубінець.
Конгрес прогнозує, що зовнішній борг США зросте до 7% ВВП, і однією з причин називає допомогу іншим країнам
Директор Бюджетного управління Конгресу США Філіп Свагель заявив, що дефіцит бюджету США буде приблизно на 400 млрд доларів більшим, ніж прогнозувалося в лютому, і зросте до 7% ВВП.
Свагель уточнив, що в 2024 році дефіцит федерального бюджету сягне 2 трильйонів доларів. Серед причин такого непрогнозованого зростання дефіциту він назвав списання боргів студентів на суму 145 мільярдів і виділення 95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону (вже після лютого).
Ті, хто виступають за допомогу Україні та іншим регіонам, вказують на той факт, що ці гроші отримали американські ж виробники зброї, які поповнюють її запаси на складах, вичерпані після постачання за кордон. За словами Свагеля, прибутки промислових підприємств і нещодавній приплив іммігрантів як робочої сили для збільшення виробництва допомогли стримати збільшення боргу.
«Завдяки різкому збільшенню числа іммігрантів номінальний ВВП держави має зрости на 8,9 трильйона доларів, або на 2.4 відсотка до 2034 року», – сказав Свагель.