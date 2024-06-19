У середу перед світанком президент Росії Владімір Путін приземлився в столиці КНДР Пхеньяні, куди прибув для зустрічі зі своїм союзником Кім Чен Ином. На опублікованому відео два вожді йдуть по червоному килиму, а потім їхній кортеж від’їжджає до державної резиденції Кумсусан, де, як повідомила Центральна агенція новин КНДР (KCNA), зупиниться Путін.

Це перший візит Путіна до Північної Кореї з 2000 року, коли він приїздив туди невдовзі після своєї інавгурації, а також перший після пандемії Covid-19 візит до Північної Кореї лідера будь-якої країни.

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Пхеньян відкидає звинувачення Заходу в порушенні міжнародних санкцій та постачанні зброї Москві, а Путін неодноразово висловлював вдячність Кім Чен Ину за підтримку Росії в її неспровокованій віні проти України.

У вівторок північнокорейські ЗМІ опублікували статтю Путіна, в якій він написав: «Ми високо цінуємо тверду підтримку КНДР спеціальної військової операції Росії на Україні».

Ці дві держави – світові парії, що перебувають під жорсткими санкціями ООН і Заходу, «розвивають всебічне партнерство». Далі Путін став вихваляти Кім Чен Ина за те, що той дуже ефективно «захищає інтереси [Північної Кореї] попри економічний тиск, провокації, шантаж і військову загрозу з боку США, які тривають десятиліттями».

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Напередодні візиту Путіна до КНДР його помічник Юрій Ушаков сказав на пресконференції в Кремлі, що порядок денний двох диктаторів буде «дуже насиченим», що вони планують підписати нову угоду про стратегічне партнерство, і що цей візит має забезпечити більшу стабільність у Південно-східній Азії.

Після Пхеньяну Путін має відвідати столицю В’єтнаму Ханой.