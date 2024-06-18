Упродовж доби російські сили 404 разів обстріляли Запорізький регіон, інформує голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія обстріляла Запорізьку область

За даними очільника ОВА, від російських обстрілів постраждали 8 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Теренувате, Кам’янське та Малинівка. 

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Для комбінованого обстрілу армія РФ використала 172 дрони різних типів і здійснила 21 обстрілів із РСЗВ та 209 із артилерії. Від авіаційних ударів постраждали Теренувате і Кам’янське.

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Іван Федоров зазначив, що до ОВА надійшли 7 повідомлень про руйнування житла, проте мирне населення не постраждало.

Останній обстріл Запоріжжя – що відомо

Упродовж попередньої доби Росія обстріляла Запорізьку область 347 разів, як зазначав Федоров. 

Під ворожим вогнем також опинилися 8 населених пунктів. Надійшли 3 повідомлення про руйнування житла, проте мирне населення не постраждало.

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