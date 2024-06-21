Збірна України з футболу здобула перемогу над командою Словаччини у своєму другому матчі групового раунду чемпіонату Європи-2024.

Голами за збірну України відзначилися Микола Шапаренко на 54 хв., Роман Яремчук на 80 хв.

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За збірну Словаччини голами відзначилися Іван Шранц на 17 хв.

Матч Словаччина -Україна. Євро 2024. Група Е. Другий тур

Склади команд:

Україна - 12. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко, 17. Олександр Зінченко, 19. Микола Шапаренко, 18. Володимир Бражко, 14. Георгій Судаков, 7. Андрій Ярмоленко (к), 11. Артем Довбик, 10. Михайло Мудрик.

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Запасні: 1. Георгій Бущан, 23. Андрій Лунін, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.

Словаччина - 1. Дубравка, 9. Боженік, 3. Вавро, 16. Ганцко, 17. Гараслін, 8. Дуда, 19. Куцка, 22. Лоботка, 2. Пекарік, 19. Шкріняр, 26. Шранц.

Запасні: 23. Генріх Равас, 12. Марек Родак, 15. Вернон Де Марко, 6. Норберт Дьйомбер, 25 Себастьян Коша, 4. Адам Оберт, 21. Матуш Беро, 11. Ласло Бенеш, 13. Патрік Грошовський, 5. Томаш Ріґо, 7. Томаш Суслов, 24. Лео Сауер, 18. Давід Стрелец, 10. Любомир Тупта, 20. Давід Дюріш.

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Чемпіонат Європи з футболу 2024: коли грає збірна України

Наступний матч за вихід з групи Євро-2024 Україна зіграє проти збірної Бельгії 26 червня, 19:00 у Штутгарті.

Паралельно гратимуть й суперники збірної України по групі, за винятком матчу Бельгія — Румунія, він відбудеться 22 червня.