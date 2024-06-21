З тимчасово окупованої території Херсонщини Україні вдалося повернути сімох маленьких українців віком від 4 місяців до 13 років, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В Україну повернули ще 7 дітей - подробиці

«Ділюсь іще однією радісною новиною – ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини», - написав Прокудін.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він розповів, що це три хлопчики та чотири дівчинки, віком – від 4 місяців до 13 років.

Прокудін зазначив, що вони подолали довгий і складний шлях, зараз діти у безпеці, отримують усю необхідну допомогу.

Advertisement

Над цим поверненням працювала команда благодійної організації Save Ukraine.

Повернення українських дітей з російської окупації - що відомо

Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич повідомив, що Україна вже повернула 600 депортованих Росією дітей.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 120 дітей із Херсонської області.

Зокрема, 14 червня повернули 12 українців, віком від 2 до 17 років.

З тимчасово окупованої території Херсонщини 27 травня евакуювали багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітей. Наймолодша дитина народилася в окупації, їй лише 9 місяців. А найстаршій дитині 12 років.

Advertisement

У рамках реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA 23 травня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути в Україну ще 13 дітей, повідомляв керівник ОП Андрій Єрмак.

«Сім дітей разом з сім’ями повернулися з ТОТ, ще шестеро – повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA», - йшлося в повідомленні.