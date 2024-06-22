Вдень російські війська вдарили по житловій забудові у Харкові. 

Попередньо, окупанти атакували КАБами. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Оновлені дані станом на 17:00: загинуло троє осіб, ще 29 поранено. 

Росіяни вдарили КАБами по Харкову

Кількість постраждалих постійно оновлюється.

Суспільне повідомляє, що одна з загиблих - пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці біля місця удару.

Триває розбір завалів. 

За даними Суспільне Харків, одна керована авіабомба влучила у житловий будинок у Харкові. 

Advertisement

Ще три - поцілили у виробниче підприємство в іншому районі міста. 

Через удари по підприємству загинула одна людина, троє - дістали поранені.

За словами міської влади, внаслідок влучання по житловому будинку постраждала 21 людина, загинули - двоє.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
СБУ заблокувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон Мобілізація
СБУ заблокувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон
Київ Пост
чер. 17
Помер чоловік, поранений внаслідок атаки РФ на Харків 10 червня Харків
Помер чоловік, поранений внаслідок атаки РФ на Харків 10 червня
Київ Пост
чер. 11
Армія РФ завдала ударів по Харкову: є поранені Ракетні обстріли
Армія РФ завдала ударів по Харкову: є поранені
Київ Пост
чер. 10
СБУ затримала інформатора російської спецслужби, який готував захоплення Вовчанська Харків
СБУ затримала інформатора російської спецслужби, який готував захоплення Вовчанська
Київ Пост
чер. 6
Спонсорований контент
" Попередній Росіяни вперше запустили «Калібри» з Азовського моря, - ВМС