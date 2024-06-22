Суспільне повідомляє , що одна з загиблих - пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці біля місця удару.

Оновлені дані станом на 17:00: загинуло троє осіб, ще 29 поранено.

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Вдень російські війська вдарили по житловій забудові у Харкові.

За даними Суспільне Харків, одна керована авіабомба влучила у житловий будинок у Харкові.

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Ще три - поцілили у виробниче підприємство в іншому районі міста.

Через удари по підприємству загинула одна людина, троє - дістали поранені.

За словами міської влади, внаслідок влучання по житловому будинку постраждала 21 людина, загинули - двоє.