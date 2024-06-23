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Українцям пропонують здати на переробку старі сумки чи рюкзаки та отримати за це знижку на покупку нового аксесуару.

Громадська організація «Україна БЕЗ сміття» і бренд Bagland запустили екологічну ініціативу Eco Trade-In.

Екологічна ініціатива Eco Trade-In

Аксесуари, якими ви вже не користуєтеся, можна надіслати Bagland.

Це можуть бути сумки, валізи, бананки, рюкзаки.

Приймаються аксесуари зі шкіри, шкірзаму, пластику або щільних тканин (таких як поліестер та нейлон).

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Бренд та виробник значення немає.

Кожен учасник акції отримує знижку 30% на покупку нових товарів Bagland.

Як взяти участь в ініціативі

написати в Instagram Bagland або зателефонувати за номером +380503030384, щоб отримати інформацію про умови акції;

відправити стару річ на вказане відділення Нової Пошти (коштом Bagland);

після отримання посилки вам надішлють промокод на 30%.

Акція триватиме до 30 червня 2024 року включно.

«Обмін старих аксесуарів на нові підтримує свідоме споживання і допомагає піклуватися про довкілля», - зазначають організатори.

Вживані аксесуари перероблятимуть на фабриці - з них планують створити нові вироби.

Залишки текстильних відходів відправляються на безпечну утилізацію і не потрапляють у довкілля.