Під час нічної атаки росіяни вперше запускали ракети типу «Калібр» з акваторії Азовського моря.

Про таке сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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Поворотний момент: РФ запустила «Калібри» з Азовського моря

Він вважає це «поворотним моментом». Мовляв, такі дії окупантів свідчать, що вони вважають Азовське море безпечнішим за Чорне.

«4 ракети було випущено з акваторії Азовського моря. І це є важливим поворотним моментом, бо вони його використовують, вважаючи більш безпечною акваторією, ніж Чорне море. Тобто, вони відгороджуються боновими загородженнями у Керченській протоці і у такий спосіб намагаються тепер застосовувати свої надводні кораблі», - розповів Плетенчук в ефірі телемарафону.

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За його словами, українські воїни змогли збити всі «Калібри», адже ракети цього типу вже не такі ефективні, як на початку повномасштабного вторгнення.

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Плетенчук каже - Сили оборони «знають, що з ними робити».

«Вони вирішили, що можуть використовувати Азов (Азовське море - ред.) в тому числі для розміщення своїх кораблів і застосування. Але, звісно, забувають вони, мабуть, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться», - додав Плетенчук.

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Масована атака по енергетиці

Цієї ночі росіяни знову вдарили по українській енергетиці.

Атакували дронами та ракетами.

Внаслідок обстрілів пошкоджене обладнання на енергооб’єктах у Запорізькій та Львівській областях. Постраждало двоє енергетиків.

Під час цієї масованої атаки окупанти запустили по Україні 16 ракет різних типів та 13 ударних дронів.

Наша ППО збила всі ворожі «шахеди» та 12 ракет (сім крилатих ракет Х-101/Х-555, чотири «Калібри» та одну «Іскандер-К»).