У неділю росіяни знову атакували Харків КАБами.

Під ударом керованих авіабомб опинилися цивільні об’єкти у Шевченківському та Холодногірському районах.

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Станом на 17:00 відомо про 11 постраждалих. Одна людина у важкому стані.

Загинув 73-річний чоловік.

Армія РФ вдарила по житловому будинку та навчальному закладу

У Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. Про це повідомили в ОВА.

На момент атаки там була жінка. Вона травмована. У багатоквартирних будинках, що розташовані поруч, повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель.

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У Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор. Зруйновано 2 будинки.

Також був «приліт» у Київському районі - у промислову зону.