У неділю росіяни знову атакували Харків КАБами. 

Під ударом керованих авіабомб опинилися цивільні об’єкти у Шевченківському та Холодногірському районах. 

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Станом на 17:00 відомо про 11 постраждалих. Одна людина у важкому стані.

Загинув 73-річний чоловік. 

Армія РФ вдарила по житловому будинку та навчальному закладу 

У Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. Про це повідомили в ОВА. 

На момент атаки там була жінка. Вона травмована. У багатоквартирних будинках, що розташовані поруч, повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель. 

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У Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор. Зруйновано 2 будинки. 

Також був «приліт» у Київському районі - у промислову зону. 

Половина Харкова знеструмлена

Через обстріли половина міста опинилася без електропостачання. 

«На жаль, немає електропостачання десь у половини міста. Зупинилась робота метрополітену та наземного електротранспорту. Зараз працюємо над тим, щоб випустити на маршрути муніципальні автобуси», - повідомив Ігор Терехов.

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Відсутність світла у частині Харкова підтвердили в Харківобленерго. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для заживлення абонентів.

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У Харківському метрополітені попередили, що підземка працює в режимі укриття. 

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