У неділю росіяни знову атакували Харків КАБами.
Під ударом керованих авіабомб опинилися цивільні об’єкти у Шевченківському та Холодногірському районах.
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Станом на 17:00 відомо про 11 постраждалих. Одна людина у важкому стані.
Загинув 73-річний чоловік.
Армія РФ вдарила по житловому будинку та навчальному закладу
У Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. Про це повідомили в ОВА.
На момент атаки там була жінка. Вона травмована. У багатоквартирних будинках, що розташовані поруч, повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель.
У Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор. Зруйновано 2 будинки.
Також був «приліт» у Київському районі - у промислову зону.
Половина Харкова знеструмлена
Через обстріли половина міста опинилася без електропостачання.
«На жаль, немає електропостачання десь у половини міста. Зупинилась робота метрополітену та наземного електротранспорту. Зараз працюємо над тим, щоб випустити на маршрути муніципальні автобуси», - повідомив Ігор Терехов.
СБУ заблокувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон
Відсутність світла у частині Харкова підтвердили в Харківобленерго. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для заживлення абонентів.
У Харківському метрополітені попередили, що підземка працює в режимі укриття.