Кожна людина - унікальна, має свої сильні та слабкі сторони. Розуміючи свій тип інтелекту людина перестає ганятися за успіхом інших та намагатися йти чужою дорогою, яка зовсім не підходить. Обираючи власний шлях, базуючись на знаннях про себе, можна ефективніше, швидше та із задоволенням досягнути омріяних висот.

Історія поняття множинного інтелекту

В 1983 році, професор Гарвардського університету, доктор Говард Гарднер розробив теорію «множинного інтелекту». Суть якої полягала в тому, щоб допомогти психологам, викладачам та батькам зрозуміти, як учні обробляють та засвоюють інформацію.

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Теорія множинного інтелекту - це певна система виявлення найкращого шляху сприймання інформації людиною. Це робота нейронних зв’язків, яка формує певну комбінацію в нашій голові. Гарднер хотів показати, що швидкість сприймання інформації в якомусь одному вигляді (письмова, візуальна, аудіальна та ін.), не дає зрозуміти справжні навички людини.

Кожна людина має унікальні здібності та шляхи кращого засвоєння і відтворення знань. Наприклад, деякі люди легше засвоюють інформацію, якщо хтось її розповідає чи читає. Інші краще запам’ятовують через графіки та ескізи, а деяким постійно треба ходити та тримати щось у руках, щоб згодом вони могли щось згадати.

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Гарднер видав книгу, де пояснив свою теорію та описав сім типів інтелекту: вербально-лінгвістичний, логіко-математичний, візуально-просторовий, тілесно-кінестетичний, музичний, міжособистісний і внутрішньоособистісний. Через десять років дослідник видав нову книгу, у яку додав два нові типи інтелекту: натуралістичний (природничий) та екзистенціальний.

Лінгвістичний інтелект

Часто можна почути від людини: «мені важко із цифрами, я гуманітарій». Тоді це про лінгвістичний вид інтелекту. Лінгвісти мають здатність до мов та вміло користуються цим у житті. Їм легко запам’ятовувати та обробляти інформацію з лекцій, статей чи розмов. Такі люди полюбляють слухати історії та самі легко можуть розповідати або, навіть, придумувати цілі поеми та вірші.

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Люди-лінгвісти легко будують речення та пояснюють якісь важкі речі простими словами. Часто вони знають багато жартів та історії. Про таких людей можна сказати «В них не закривається рот». Усе що пов’язане з мовою: усний виклад матеріалів, публічні виступи або різні дискусії - це те, у чому їхня сильна сторона.

Лінгвістичний інтелект: Здатність використовувати мову для спілкування, навчання та вирішення проблем. Фото: http://kulia.com.ua/

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Математичний інтелект

Чи знаєте людей, яким легко робити усно складні обчислення та, які можуть розрахувати та уявити чи пройде машина в цю хвіртку, чи щось подібне? У цьому випадку йдеться про математичний інтелект. Таким людям легко сприймати інформацію в цифрах, таблицях, діаграмах чи формулах. Вони схильні мислити абстрактно, розв’язувати складні проблеми та мислити логічно.

Математичним людям легко аналізувати інформацію, шукати закономірності чи доводити теореми. Логіка, аналітика та систематичність - слова, які добре окреслюють їхню натуру. Математичний тип інтелекту - це про числа та вміння ними добре маніпулювати: обчислювати, лічити, складати чи доводити через теореми. Якщо необхідно донести інформацію, то краще це робити з використанням чисел чи формул, логічно та структуровано.

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Логіко-математичний інтелект: Здатність розуміти та використовувати абстрактні поняття, такі як числа, логіка та наукові теорії. Фото: http://kulia.com.ua/

Просторовий інтелект

Люди, які легко орієнтуються в мапах, ніколи не губляться в новому місці та з першого разу запам’ятовують маршрут — мають просторовий тип інтелекту. Їм краще сприймати інформацію через різні зображення чи відео. Візуалізація об’єктів, шляху чи ідей для них звична справа. Такі люди легко вирішують головоломки чи знаходять вихід зі складних ситуацій.

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Людей із просторовим інтелектом можна назвати креативними, адже вони можуть бачити ситуацію з різних сторін та придумувати нестандартні розв’язання проблем. Щоб донести інформацію до них, краще використовувати матеріали з діаграмами та малюнками, або ж важливу інформацію підкреслювати чи виділяти.

Просторовий інтелект: Здатність візуалізувати та маніпулювати об'єктами в просторі. Фото: buki.com.ua

Кінестетичний інтелект

Не раз ми бачили людину, якій важко висидіти на одному місці, вона постійно рухається чи крутить щось у руках. Такі люди кінестети — добре володіють своїм тілом, багато рухаються та займаються спортом. Для того, щоб щось вивчити, запам’ятати чи передати інформацію їм необхідний рух або, хоча б теліпати щось у руках. Кінестети часто використовують своє тіло для вираження своїх думок та ідей.

Кінестетичний тип людей добре запам’ятовує щось повторюючи це. Вчиться та сприймає інформацію краще, якщо вона представлена у фізичній формі. Наприклад, слова пісні їм легко запам’ятати, якщо там є рухи, якісь закони чи теореми — якщо їм продемонструють їх чи вони візьмуть участь у досліді. Такі люди витривалі та добре контролюють своє тіло, проте їм важко всидіти на одному місці довгий час.

Тілесно-кінестетичний інтелект: Здатність використовувати своє тіло для виконання фізичних завдань та контролю над рухами. Фото: one-life.lviv.ua

Музичний інтелект

Впевнена, що у вашому оточені є люди, які можуть назвати твір з першої ноти, чи знають слова майже всіх пісень, або ж навіть вміють грати на кількох музичних інструментах — це музичний тип інтелекту. Такі люди мають гарний слух, легко розпізнають виконання інструментальних п’єс, підбирають ноти та створюють музику.

Люди з таким типом легше запам’ятовують та засвоюють інформацію через призму музики, пісень чи інструментів. Наприклад, їм легше буде вивчити всі області України, якщо це буде у вигляді пісні чи скоромовки, ніж просто текст без ритму. Музичні люди вміють розпізнавати та створювати музику на різних інструментах, та навіть використовуючи підручні матеріали: олівець, стіл, чашка чи пляшка. Для розв’язання проблем вони часто підключають свою музичну креативність.

Музичний інтелект: Здатність сприймати, розуміти та створювати музику. Фото: osvitanova.com.ua

Міжособистісний інтелект

Ви не раз стикалися з людьми, які вміють підтримати, розуміють ваш стан та мають високий рівень емпатії. Міжособистісний інтелект передбачає здатність розпізнавати широкий спектр емоцій людей навколо, розуміти невербальні сигнали та ефективно вирішувати конфлікти.

Люди з міжособистісним інтелектом насолоджуються спілкуванням з іншими та часто вони є лідерами у своєму оточені. Найкраще сприймають інформацію через навчання та взаємодію з іншими. Відчувають себе легко в групових дискусіях та швидко зчитують інформацію через емоції.

Міжособистісний інтелект: Здатність розуміти та співпереживати емоціям інших людей. Фото: mzosh19.org.ua

Внутрішньоособистісний інтелект

Внутрішньоособистісний інтелект допомагає людині краще розуміти себе, свої почуття, емоції, сильні та слабкі сторони, а також вміло керувати ними. Найкраще навчаються, коли працюють самостійно, не люблять шумних дискусій та компаній, надають перевагу особистісним роздумам. У цих людей багато різних щоденників, де вони роблять самоаналіз та намагаються зробити висновки з минулих ситуацій.

Внутрішньоособистісний інтелект: Здатність розуміти свої власні емоції та мотиви. Фото: postposmo.com

Натуралістичний інтелект

Люди з таким типом інтелекту мають гармонічну взаємодію з природою. Натуралісти люблять проводити час на свіжому повітрі, досліджувати та вивчати навколишній світ. Найкращий відпочинок для них це прогулянка, полюбляють походи та кемпінги. Такі люди бережуть та піклуються про різних тваринок, рослинок і комашок. Найлегше сприймають інформацію через природний контекст: дослідження, вивчення чи спостереження за флорою та фауною.

Природничий інтелект: Здатність розуміти та цінувати природу. Фото: renovablesverdes.com

Екзистенційний інтелект

Такі люди люблять пофілософствувати, поміркувати над тим, як влаштований всесвіт або дослідити сенс буття. Часто екзистенційний тип інтелекту ставить під сумніви різні речі, ставить багато питань та намагається знайти істину. Проте їм дуже легко даються абстрактні поняття та розмірковування над важкими питаннями та високими сенсами.

Екзистенційний інтелект: Цей тип інтелекту стосується здатності ставити фундаментальні питання про життя, смерть і сенс існування. Фото: mzosh19.org.ua

Усі ці типи інтелекту присутні в кожної людини. Це наче 100 % складової, просто, наприклад, кінестетичний у вас 30 %, музичний 10 %, лінгвістичний 18 %, математичний 40 % і т.д. Немає чіткого одного типу інтелекту, є сильно і слабо виражені його прояви. Усе залежить від нашого минулого досвіду, здібностей та навичок. Можна удосконалювати та розвивати свої типи інтелекту.

Можливо, ви ніколи не станете великим професором математики, проте зможете допомагати людям, адже у вас добре розвинутий міжособистісний інтелект. Не важливо, як сильно у вас розвинутий той чи інший тип, головне, знайти своє місце й покликання. Робити те, що надихає та дарує радість кожен день. Пам’ятайте, ви унікальні та ваш досвід і навички будуть слугувати вам тою силою, що сприятиме вашому успіху.